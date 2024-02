Primátor Polaček podpísal zmenu Štatútu mesta Košice

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal zmenu Štatútu mesta Košice. Na zmene sa prednedávnom počas mimoriadneho rokovania uznieslo mestské zastupiteľstvo.

Táto zmena prináša nový, pevne stanovený vzorec, na základe ktorého budú mestské časti dostávať prostriedky z podielových daní. Percentuálny podiel bude vo výške 10 až 28 percent a bude sa odvíjať aj od počtu obyvateľov a vykonávaných kompetencií.

Kompetencie zostávajú rovnaké

„Mestské časti Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Sever, Staré Mesto, Sídlisko Ťahanovce, Západ dostanú v rámci nového rozdelenia po 10 percent, Lunik IX 12 percent, Sídlisko KVP 15 percent a mestské časti Barca, Džungľa, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Šebastovce, Ťahanovce a Vyšné Opátske po 28 percent,“ pripomenulo mesto Košice a uviedlo tiež, že Polaček o podpise uznesenia informoval členov Mestskej rady počas jej zasadnutia.

Kompetencie mesta a mestských častí sa ani po zmene Štatútu nemenia. Mestské časti by mali dostať prostriedky, ktoré im pomôžu skvalitňovať služby pre občanov.

„Vítame krok pána primátora, ktorý podpísal zmenu Štatútu mesta. Všetci chceme, aby sa nám darilo, aj mestu aj mestským častiam. Každý si bude vedieť vopred vypočítať, koľko finančných prostriedkov dostane. Sú tak vylúčené aj rôzne transfery a dotácie. Transparentné pravidlá a mantinely zabezpečia lepšie fungovanie a partnerstvo medzi mestom a mestskými časťami,“ konštatovala predsedníčka a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Doplnila, že by to malo priniesť väčšiu mieru slobody i pre samotného primátora, keďže za ním nebudú každú chvíľu chodiť predstavitelia mestských častí a požadovať financie vzhľadom na to, že pravidlá sú jednoznačne nastavené.

Návrh rozpočtu

Primátor Polaček Mestskej rade predložil aj návrh rozpočtu na aktuálny rok.

„Vyrovnaný rozpočet počíta so 129 miliónmi eur od štátu vo forme podielových daní, čo je o tri milióny menej ako mesto plánovať mať v roku 2023,“ uviedlo mesto. Doplnilo, že mestské časti by mali tento rok dostať o 3,5 milióna eur viac z podielových daní v porovnaní s rokom minulým.

„Podpísal som zmeny v Štatúte mesta, ktoré prinesú viac peňazí pre mestské časti. Aj diskusia na Mestskej rade ukázala, že to mestské časti vnímajú pozitívne a prijali tento typ spolupráce. Uvedomujú si zodpovednosť za zabezpečenie kompetencií a skvalitnenie služieb, ktoré poskytujú svojim obyvateľom,“ uviedol primátor. Dodal, že rozpočet by, v rámci finančných možností, ktoré majú, mal dokázať zaistiť rozvoj mesta. Uviedol tiež, že s Mestskou radou sa plánujú v blízkej budúcnosti k tomu stretnúť a vylepšiť ešte niektoré položky.