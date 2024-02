Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach deklaratórne vyslovili nedôveru primátorovi Polačekovi

Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach deklaratórne vyslovili primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) nedôveru. Za návrh, ktorý predniesol poslanec Dominik Karaffa (nezaradený), hlasovalo 20 poslancov, piati boli proti a osem sa zdržalo.

Návrh spolu s Karaffom podpísalo mnoho ďalších poslancov, medzi nimi napríklad Ladislav Lörinc, Dominik Babušík, Róbert Schwarcz či Lenka Kovačevičová alebo Anna Súkeníková.

Dlhodobo vzbudzuje nedôveru

Návrh bol zdôvodnený tým, že primátor Polaček dlhodobo vzbudzuje svojím správaním voči mestským poslancom, viacerým štatutárnym zástupcom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale i podnikateľským subjektom, médiám a občanom, a tiež „svojimi verejnými vyjadreniami k investičným projektom mesta Košice, ktoré sa ukázali ako nepravdivé“, nedôveru verejnosti voči mestu i jeho voleným zástupcom.

Poslanec pri prednesení návrhu poznamenal, že si uvedomuje, že návrh má len deklaratórny charakter, samotný návrh podľa neho má naznačiť, že atmosféra na zastupiteľstve nie je dobrá. Karaffa neskôr pre médiá uviedol, že verejnosť zrejme vníma napäté vzťahy medzi vedením mesta a mestskými poslancami.

Obmedzil prístup poslancov na magistrát

„Pán primátor v posledných mesiacoch jednak obmedzil prístup poslancov na magistrát, jednak neplnil tie dohody, ktoré boli uzatvorené, nepredkladá informácie. Robí, podľa mňa a podľa ďalších kolegov také aktivity a vyvíja snahu k tomu, aby to tu celé nefungovalo a robí rozbroje,“ uviedol Karaffa. Dodal, že sa stretáva s obyvateľmi, ale i podnikateľmi, ktorí vyjadrujú výhrady k fungovaniu mesta Košice.

„Ja som predložil návrh, ktorý je v podstate len deklaratórny a vyjadruje súčasnú situáciu a pohľad mnohých mojich kolegov na to, ako to funguje,“ vyjadril sa poslanec. Karaffa podotkol, že ide o symbolické gesto, ktoré nemá právne dôsledky.

„Možno pán primátor si uvedomí, že asi niečo nie je v poriadku, keď ho takto vníma väčšina kolegov v zastupiteľstve,“ povedal poslanec. Dodal, že s primátorom sa v mnohých veciach zhodne, no je toho názoru, že nie je možné viesť zastupiteľstvo a druhé najväčšie mesto na Slovensku v neustálom konflikte.

Primátor pokračuje ďalej vo funkcii

Aj poslanec Lörinc po rokovaní uviedol, že ide o deklaratívne vyslovenie nedôvery a primátor ďalej pokračuje vo svojej funkcii. „Už dlhodobo je cítiť napätie a nespoluprácu medzi volenými orgánmi mesta Košice,“ poznamenal.

„Viete, v tomto zastupiteľstve je to úplne bežné a normálne. Spomeňme si na pána prezidenta Rudolfa Schustera, keď bol primátorom pred tridsiatimi rokmi. Toto sa mu takisto stalo a pozrite, aký je slávny dnes,“ reagoval po rokovaní primátor Polaček na vyslovenie nedôvery. Primátor je toho názoru, že sa politikárči a starostovia majú podľa neho obavy o to, že by prišli o mestské časti, keďže sa verejne diskutuje o rušení mestských častí.

Poznamenal, že sa začalo hovoriť aj o plytvaní v mestských častiach. „Tak toto je odveta,“ povedal. Bezprostredne po Karaffovom návrhu poslanca požiadal, aby bol konkrétnejší. V rámci diskusie tiež reagoval tým, že vymenúval úspešné projekty mesta.