Primátor Košíc nás oklamal, viaceré mestské časti sa pripájajú k podaniam na prokuratúru

Viaceré mestské časti Košíc sa pripájajú k iniciatíve a podaniam na prokuratúru, za účelom preverenia postupu vedenia mesta Košice v súvislosti s nevyplatením časti podielových daní za minulý rok.

Predsedníčka Rady starostov, poslankyňa mesta a starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová povedala, že podávajú podania, aby sa preverilo, či nedošlo k porušovaniu povinností pri správe cudzieho majetku, zneužívaniu právomoci verejného činiteľa, mareniu úlohy verejných činiteľov či neplneniu povinností verejného činiteľa z nedbanlivosti.

Podnety podávajú na vedenie mesta Košice, respektíve neznámeho páchateľa.

Primátor začal krátiť dane

Kovačevičová poukázala na to, že podielové dane pre mestské časti boli rovnané ako v roku 2022, teda 13,3 milióna eur. Od septembra do konca roka 2023 im chýba približne 1,4 milióna eur, prostriedky za január 2024 ale dostali, a to vo výške jednej dvanástiny.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), začal v septembri minulého roka krátiť dane pre jednotlivé mestské časti. „V každom jednom mesiaci, najprv o 40 percent, a postupne o 50 percent,“ tvrdí Kovačevičová.

Dohoda podľa nej bola taká, že ak bude odsúhlasené určité zvyšovanie poplatkov a daní, aby sa Košice vyhli nútenej správe, tak mesto bude plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z rozpočtu.

Poslanci odsúhlasili zvýšenie

„V polovici decembra bolo v mestskom zastupiteľstve schválené uznesenie, že mesto Košice vyplatí všetkým mestským častiam zvyšok podielových daní, aby mohli zabezpečovať svoje základné funkcie,“ opísala Kovačevičová s tým, že primátor dané uznesenie aj podpísal.

Poslanci napokon odsúhlasili zvyšovanie poplatkov a daní, avšak uznesenie, v ktorom sa mesto zaviazalo vyplatiť podielové dane, nie je splnené. „Oklamal nás,“ vyhlásila Kovačevičová.

Starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc doplnil, že rozhodnutia mesta majú dopad na vykonávanie bežných činností mestských častí.

Uznesenie dvakrát podpísal

„Dvakrát podpísal platné uznesenie. Ak teda hovoríme, že uznesenie zastupiteľstva sú záväzné, prečo nebolo vykonané? A prečo toto uznesenie nie je zrazu záväzné, ale uznesenia o daniach pre ľudí sú záväzné?“ pýta sa starosta Lörinc.

Starosta mestskej časti Košice – Západ Marcel Vrchota tiež naznačil potrebu úpravy Štatútu mesta Košice. Rovnako avizoval i zámer na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva, kde by zmeny mohli premietnuť do reálnych pravidiel.

Mesto dúfa v ospravedlnenie

Mesto Košice je presvedčené o zákonnosti svojho postupu, verí, že bolo oprávnené urobiť rozpočtové opatrenie. „Dané uznesenie bolo naplnené v plnom rozsahu, o čom boli všetci starostovia informovaní,“ uvádza mesto Košice vo svojom stanovisku.

Očakáva tiež, že keď vyjde najavo pravda, dočká sa mesto ospravedlnia. Vedenie samosprávy je toho názoru, že šiesti, spomedzi dvadsiatich dvoch starostov košických mestských častí nechcú komunikovať a diskutovať, a zneužívajú situáciu na svoje politické hry.

Podľa mesta títo starostovia dosiaľ nechápu, v akej zlej finančnej situácii sú Košice, a nechcú prijať realitu napriek dialógu a stretnutiam s mestom.

Krízový režim

Košice sú od začiatku minuloročného decembra v krízovom režime a museli vykonať viaceré úsporné opatrenia. Samospráva poznamenala, že šetrenie očakávala i od mestských častí.

„Dozvedeli sme sa, že viaceré z nich na rozdiel od magistrátu mesta vyplatili koncoročné odmeny alebo 13. platy a od mesta pritom očakávajú, že im z roka na rok bude posielať viac peňazí. Je minimálne zvláštne, že najhlasnejšie výhrady majú najmä tí starostovia, ktorých úrady síce fungujú najmenej hospodárne a efektívne, no na druhej strane sú lídrami vo výške svojich funkčných platov a odmien,“ tvrdí samospráva.

Potrebuje 22 mestských častí?

Vedenie mesta poukázalo i na to, či metropola východu skutočne potrebuje 22 mestských častí.

„Starostovia zjavne strácajú pôdu pod nohami, keď sa potrebujú verejnosti pripomínať prostredníctvom bezdôvodných útokov na mesto, pretože vedia, že mesto pripravuje odbornú analýzu o opodstatnenosti fungovania a existencie niektorých mestských častí,“ myslí si vedenie mesta.

„Mesto sa do súčasnej nepriaznivej finančnej situácie nedostalo vlastným pričinením… Kvôli legislatívnej smršti a necitlivým zásahom štátnych orgánov v uplynulých rokoch prišlo mesto Košice o finančné zdroje v celkovej výške 115 miliónov eur,“ uzatvorilo mesto Košice.