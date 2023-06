Prigožinovi žoldnieri potrebujú čas na zotavenie po bojoch v Bachmute, ale potom budú mať ďalšiu úlohu

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naznačil, že ďalšou úlohou pre jeho bojovníkov by mohla byť obrana ruského územia. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Prigožin ruským vojenským novinárom povedal, že wagnerovci potrebujú „aspoň mesiac na zotavenie“ po bojoch vo východoukrajinskom Bachmute.

Útoky v Belgorodskej oblasti

Potom vzniknú „ďalšie šarvátky, myslím, s najväčšou pravdepodobnosťou tentoraz na ruskom území“.

Vodca wagnerovcov sa takto vyjadril v čase útokov na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť, kde protiputinovskí ruskí dobrovoľníci tvrdia, že znova vstúpili na ruské územie. Kremeľ tvrdí, že ich odrazilo a nenarušili štátnu hranicu.

Ďalej od línie kontaktu

Bojovníci z Wagnerovej skupiny by mali opustiť Bachmut do 5. júna a nahradiť by ich tam mali ruské ozbrojené sily.

Prigožin povedal, že jeho jednotky sa premiestnia do táborov v Doneckej a Luhanskej oblasti ďalej od línie kontaktu.