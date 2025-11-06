Prievidza šokovala na Cypre 50-bodovým víťazstvom! Šanca na postup je stále reálna

Nielen Patrioti Levice, ale aj BC Prievidza výborne reprezentuje slovenský klubový basketbal na medzinárodnej scéne.
Prievidžania dosiahli v D-skupine EP FIBA dominantné víťazstvo na Cypre, keď v Nikózii prevalcovali BC Keravnos 109:59. Najlepším strelcom zápasu bol americký rozohrávač v drese Prievidze Noah Reynolds, autor 33 bodov.
Trafil všetky trojky
Reynolds mal stopercentnú streľbu spoza trojkového oblúka aj z trestných hodov. Postupne do koša súpera nasúkal deväť trojok, premenil aj dve šestky a pridal dve úspešné strely z piatich za dva body.
Prievidza už po šiestich minútach viedla 20:9 a do konca prvého polčasu náskok zvýšila na 49:31. Aj po veľkej prestávke pokračovala dominancia zverencov škótskeho trénera Garetha Murrayho, ktorí zvýšili svoj náskok až na konečných 50 bodov. Stobodovú hranicu pokoril tri minúty pred koncom Anderson Tolbert úspešným trojbodovým pokusom na 101:57.
Potrebovali to
„Strieľali sme dobre, najmä v druhom polčase. Všetko sa však začína v obrane. To stále prízvukujem. Hráči ma však milo prekvapii. Zdieľali si body aj minúty, dobre bránili. Toto víťazstvo sme potrebovali,“ zhodnotil Gareth Murray pre STVR.
Ešte dvakrát doma
Prievidza sa v tabuľke D-skupiny EP FIBA posunula na druhé miesto s vyrovnanou bilanciou 2 víťazstvá – 2 prehry. Ak chce pomýšľať na postup do ďalšej fázy súťaže z druhého miesta, musia „Banící“ vyhrať aj zostávajúce dva zápasy nad severomacedónskym Pelisterom aj zatiaľ nezdolanou chorvátskou Cedevitou.
Pred rokom to nevyšlo
Postup si vybojujú víťazi všetkých desiatich skupín plus šiesti najlepší z druhých miest. Pred rokom mala Prievidza na konci základných skupinových bojov zápasové skóre 4-2, ale na postup jej to nestačilo.
„Máme za sebou prvú časť našej misie. Ideme domov s potrebným sebavedomím na zostávajúce dva zápasy. Musíme aj chceme v nich zvíťaziť,“ dodal Murray.