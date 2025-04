Slovenka v tridsiatke získala už jedenásty seniorský titul. Wrzesiňská: Budúcnosť ešte nemám vyriešenú - VIDEO, FOTO

Stále iba 30-ročná slovenská basketbalistka Barbora Wrzesiňská sa už jedenástykrát v seniorskej kariére stala šampiónkou. Rodáčka z Košíc, na Slovensku známa pod dievčenským priezviskom Bálintová, pritom má na svojom konte 14 sezón medzi ženami.

Ročník 2024/2025 korunovala titulom vo farbách poľského tímu VBW Gdynia.

„Veľmi sa teším, že sa po troch sezónach vrátil titul do Gdyne. Je to už 14. titul v histórii klubu. Som hrdá na to, že sa nám to podarilo. Mali sme dobre vyskladaný tím a počas sezóny sa nám až na jedno vážne zranenie, ďalšie zranenia vyhýbali. Prehry v základnej časti prišli na začiatku sezóny, kedy sme hľadali rytmus. Posledná prehra bola 15. decembra a odvtedy sme ťahali sériu 17 víťazstiev za sebou. Boli sme ako rozbehnutý vlak,“ prezradila Wrzesiňská v rozhovore pre oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Slovenský mikrosúboj

O poľský titul bojovala aj proti krajanke Rebeke Mikulášikovej, ktorá pôsobí v Gorzówe.

„Bola som veľmi rada, že sa stretli dve Slovenky vo finále poľskej ligy. Rebeka sa zranila tesne pred play-off a vynechala pár zápasov. Avšak vo finále hrala s veľkým sebazaprením. Zaslúži si môj obdiv, že to nevzdala,“ pokračovala.

S vlastnými individuálnymi výkonmi bola spokojná.

„Viackrát sa mi podarilo dosiahnuť double-double, dokonca raz triple-double. Na ihrisku som sa cítila fantasticky a sebaisto. Teraz si basketbal užívam úplne inak, ako keď som bola mladšia. Vidím, predvídam a riešim situácie s väčším prehľadom v hre. Samú ma to prekvapuje a zároveň extrémne teší, po všetkých rokoch driny a individuálnych predsezónnych prípravách. Všetko malo obrovský zmysel. V zápasoch vždy bojujem za tím a koniec sezóny je aj o skúsenostiach z ťažkých zápasov a o odhodlaní vyhrať. V rozhodujúcich zápasoch sa ukáže mentálne nastavenie. Pod dohľadom mentálnej koučky, mojej staršej sestry Katky, pracujem už niekoľko rokov a výsledok našej spoločnej práce je dostatočne viditeľný. Som jej za to veľmi vďačná,“ poznamenala skúsená basketbalistka.

Rekordérka klubu

Wrzesiňská sa stala najlepšou hráčkou sezóny v počte asistencií.

„Celý život hrám nesebecký basketbal. Vždy ma viac potešilo, keď som vytvorila pozíciu pre spoluhráčku alebo jej prihrala, keď bola v lepšej pozícii. Basketbal je kolektívny šport a jedinec sám nezmôže nič. V Gdyni som túto sezónu prekonala celkovú métu 1 000 asistencií. Presne 1 136, čím držím rekord klubu,“ informovala.

Basketbalistky Gdyne sa v pohárovej Európe nedostali ani do osemfinále Európskeho pohára.

„Na začiatku sezóny sme ešte neboli zohraté a to nás stálo jednu smolnú prehru v skupine. Aj tá rozhodla o nasadení do vyraďovacej časti. Dostali sme silného súpera z Madridu, Estudiantes. Ak by sme s ním hrali až neskôr, mohli sme ísť ďalej. Škoda, ale aj o tom je šport,“ myslí si.

Tretí poľský titul

Tretí poľský titul v kariére má pre Slovenku vysokú hodnotu.

„Je to tretí titul za päť sezón v Gdyni. Navyše v sezónach, v ktorých sme netriumfovali, sme boli tiež úspešné, pretože sme získali bronz. Každá moja sezóna v Gdyni bola medailová. V Poľsku je každoročne ťažké získať titul. Stálo nás to veľa práce v tréningoch, mnoho energie a síl v zápasoch,“ povedala.

Wrzesiňská už uzavrela reprezentačnú kariéru.

„Štatisticky to bola moja najlepšia sezóna v Poľsku. Mám z toho radosť. Zmluva sa mi skončila. Budúcnosť ešte nemám vyriešenú. Mám niekoľko ponúk, no ešte som sa nerozhodla, kde budem pokračovať. Veľa ľudí možno očakáva, že už skončím, ale mňa basketbal ešte baví. Ak zladím tréningové a zápasové tempo s dobrou regeneráciou, ďalšiu sezónu si určite užijem,“ uzavrela.