Približne 40 percent Slovákov očakáva, že aktuálny rok bude pre nich osobne lepší než bol rok 2023

Necelých 41 percent Slovákov očakáva, že aktuálny rok 2024 pre nich osobne bude lepší než bol rok 2023 (ide o súhrn odpovedí „lepší ako rok 2023″ a „skôr lepší ako rok 2023″).

Veľa Slovákov očakáva lepší rok

Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? Projekt sleduje postoje slovenského obyvateľstva od roku 2020. Súčasná špeciálna vlna prieskumu bola realizovaná na prelome rokov a zamerala sa na očakávania spojené s novým rokom. Zber dát realizovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame, Sociologický ústav SAV, v. v. i. a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i, v termíne od 28. decembra 2023 do 3. januára 2024, na vzorke 1 000 respondentov.

Zhoršenie očakáva bezmála pätina respondentov, konkrétne ide o 19,7 percenta (predstavuje percento opýtaných, ktorí zvolili odpovede „horší ako rok 2023″ a „skôr horší ako rok 2023″). V porovnaní s minuloročnými údajmi ide o výrazný pokles, pred rokom totiž to, že rok 2023 bude pre nich horší ako rok 2022 očakávalo 35 percent respondentov. Viac než 39 percent respondentov očakáva, že aktuálny rok bude pre nich osobne približne rovnaký, ako bol rok 2023.

Prejavila sa aj skepsa

Väčšiu skepsu prejavovali účastníci prieskumu smerom ku Slovensku. I tu nastal posun k optimistickejším očakávaniam, no prevažovali respondenti, ktorí očakávajú, že rok 2024 bude pre Slovensko horší, než bol rok 2023. To, že aktuálny rok bude pre Slovensko lepší než minulý očakáva čosi vyše 12 percent respondentov, skôr lepší by mal byť podľa 21,5 percenta respondentov.

Dohromady ide o necelých 34 percent opýtaných, pred rokom to spolu bolo skoro 27 percent. Rok 2024 by mal byť podľa temer 28 percent respondentov približne rovnaký, ako jeho predchodca. Skôr horší rok očakáva 27,2 percenta respondentov a 11,5 percenta respondentov si myslí, že aktuálny rok bude pre Slovensko horší ako rok 2023 (spolu 38,7 percent). Pred rokom tieto odpovede uvádzala viac než polovica respondentov (50,4 percent).

Pocity na prelome rokov

Na nový rok respondenti nahliadali s pozitívnejšími emóciami, než pred rokom. Rok 2024 si 40,1 percenta opýtaných spája s nádejou, a 10,5 percenta s pokojom. Medziročne pribudlo vyše päť percent respondentov pociťujúcich nádej a 2,8 percenta tých, ktorí sa na rok 2024 pozerajú s pokojom.

Čosi vyše 14 percent respondentov uviedlo i strach, 9,1 percenta úzkosť a 7,3 percenta sa pozerá na rok 2024 so stresom. Negatívne emócie, a to všetky, ale zaznamenali medziročný pokles. V prípade stresu bol pokles 4,5 percenta, u strachu zas dve percentá. O 3,5 percenta sa znížil i podiel respondentov pociťujúcich hnev.

„Na prelome rokov 2023 a 2024 majú ľudia pre seba osobne výrazne optimistickejšie očakávania ako mali pred rokom. Je pravdepodobné, že za optimizmom je aj pokles obáv zo zdražovania a celková stabilizácia situácie s cenami energií. Hoci aj očakávanie spojené s rokom 2024 pre Slovensko ako krajinu sú o niečo optimistickejšie ako pred rokom, v tomto prípade stále prevažujú pesimistické očakávania,“ skonštatoval na margo výsledkov prieskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.