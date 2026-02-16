Priaznivci Navaľného si pripomenuli druhé výročie jeho smrti vo väzení

Matka zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navalného uviedla, že Európa potvrdila jej podozrenie, podľa ktorého Navaľnyj zomrel na otravu, a vyzvala na „spravodlivosť“. Priaznivci Navaľného si v pondelok pripomenuli druhé výročie jeho smrti vo väzení.
Opozičný politik zomrel 16. februára 2024 v arktickej trestaneckej kolónii, kde si odpykával 19-ročný trest na základe viacerých obvinení, ktoré jeho stúpenci považovali za odvetu za kritiku ruského vodcu Vladimira Putina.
Podľa sobotňajšieho spoločného vyhlásenia Veľkej Británie, Švédska, Francúzska, Nemecka a Holandska sa tieto krajiny domnievajú, že Navaľného otrávili epibatidínom. Ide o toxín, ktorý získavajú z kože jedovatej šípovej žaby. Svoje hodnotenie založili na vzorkách odobratých z jeho tela.
„Toto potvrdzuje to, čo sme vedeli od samého začiatku. Vedeli sme, že náš syn jednoducho nezomrel vo väzení, ale že ho zavraždili,“ povedala v pondelok Ľudmila Navaľná.
Rusko v pondelok odmietlo posudok piatich európskych krajín ako „nepodložený“. Kremeľ účasť na Navaľného otrave aj smrti popiera. Moskva ešte pred jeho smrťou označili Navaľného aj jeho nadáciu Fond boja proti korupcii za „extrémistické“. Každému, kto ho spomenie alebo sa zmieni o jeho nadácii pôsobiacej v exile, hrozí trestné stíhanie.