Pri zrážke dvoch autobusov v Ugande prišlo o život 46 ľudí

Štyridsaťšesť ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia v stredu v skorých ranných hodinách pri zrážke dvoch autobusov v Ugande. K nehode došlo na ceste medzi hlavným mestom krajiny Kampala a mestom Gulu, keď sa dva autobusy „čelne zrazili počas predbiehania“, napísala na mikroblogovacej sieti X polícia.
Jeden z vodičov sa pokúsil zrážke vyhnúť strhnutím volantu, no namiesto toho spôsobil „reťazovú reakciu“, pri ktorej najmenej štyri ďalšie vozidlá stratili kontrolu a niekoľkokrát sa prevrátili, uvádza sa vo vyhlásení. Zranených previezli do nemocnice, uvádza sa vo vyhlásení. Polícia však neposkytla podrobnosti o počte zranených ani o závažnosti ich zranení.
Africká krajina má zlú povesť v oblasti cestnej bezpečnosti. Na zle udržiavaných cestách tam často dochádza k haváriám autobusov a nákladných áut. Vlani v krajine zaznamenali šesťpercentný nárast smrteľných nehôd oproti predchádzajúcemu roku. Úrady krajiny zaznamenali celkovo 4 434 vážnych kolízií, pri ktorých zahynulo 5 144 ľudí.