Pri zrážke dvoch autobusov v Ugande prišlo o život 46 ľudí

K nehode došlo na ceste medzi hlavným mestom krajiny Kampala a mestom Gulu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Uganda Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Uganda

Štyridsaťšesť ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia v stredu v skorých ranných hodinách pri zrážke dvoch autobusov v Ugande. K nehode došlo na ceste medzi hlavným mestom krajiny Kampala a mestom Gulu, keď sa dva autobusy „čelne zrazili počas predbiehania“, napísala na mikroblogovacej sieti X polícia.

Jeden z vodičov sa pokúsil zrážke vyhnúť strhnutím volantu, no namiesto toho spôsobil „reťazovú reakciu“, pri ktorej najmenej štyri ďalšie vozidlá stratili kontrolu a niekoľkokrát sa prevrátili, uvádza sa vo vyhlásení. Zranených previezli do nemocnice, uvádza sa vo vyhlásení. Polícia však neposkytla podrobnosti o počte zranených ani o závažnosti ich zranení.

Africká krajina má zlú povesť v oblasti cestnej bezpečnosti. Na zle udržiavaných cestách tam často dochádza k haváriám autobusov a nákladných áut. Vlani v krajine zaznamenali šesťpercentný nárast smrteľných nehôd oproti predchádzajúcemu roku. Úrady krajiny zaznamenali celkovo 4 434 vážnych kolízií, pri ktorých zahynulo 5 144 ľudí.

Okruhy tém: Dopravná nehoda Obete
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk