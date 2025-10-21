Vážna dopravná nehoda si vyžiadala život osemročného dievčatka

Podľa polície smrť dieťaťa úmyselne spôsobila jeho matka.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Vážna dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok večer na ceste pri Plzni, si vyžiadala život osemročného dievčatka. Podľa polície smrť dieťaťa úmyselne spôsobila jeho matka. Pod vplyvom alkoholu a drog zámerne vošla do protismeru. Informuje o tom web TN.cz.

Dievča bolo jednou zo štyroch zranených osôb. Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahlo. Úmrtie potvrdila polícia. Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní obvinili z nehody matku dievčaťa, ktorá podľa nich šoférovala pod vplyvom alkoholu a metamfetamínu.

Ešte pred smrťou dievčaťa bola obvinená z „pokusu o vraždu, čo je obzvlášť závažný trestný čin“. Policajná hovorkyňa Pavla Burešová uviedla, že je možné, že sa právna kvalifikácia skutku ešte zmení.

