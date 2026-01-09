Pri Ruskom útoku na nákladné lode pri ukrajinskom pobreží zomrel podľa Kyjeva sýrsky člen posádky

Ukrajina v piatok oznámila, že Rusko pri jej južnom pobreží v Čiernom mori zasiahlo dve nákladné lode, pričom na jednej z nich zahynul sýrsky člen posádky.
„Útok si, žiaľ, vyžiadal život člena posádky, občana Sýrie,“ napísal na platforme Telegram ukrajinský vicepremiérOleksij Kuleba. „Ide o ďalší príklad toho, ako Rusko cielene útočí na civilné objekty, medzinárodnú lodnú dopravu a prepravu potravín,“ dodal.
Podľa Kulebu bola jedna loď na ceste naložiť obilie v prístave Čornomorsk a druhá, ktorá prepravovala sóju, utrpela zásah pri prístave v Odese.
Erdogan vyzval Putina na obmedzené prímerie v rusko-ukrajinskom konflikte
Kyjev opakovane obviňuje Moskvu z útokov na nákladné lode prepravujúce potraviny do a z Ukrajiny v Čiernom mori. Minulý mesiac pripísal Rusku útoky na dve turecké nákladné plavidlá – jedno s nákladom slnečnicového oleja a druhé s čerstvým ovocím, zeleninou a ďalšími potravinami.
Minulý rok v decembri Turecko varovalo pred „znepokojujúcou eskaláciou“ v Čiernom mori po tom, ako sa Ukrajina prihlásila k útokom námornými dronmi na tankery spájané s Ruskom. Počas osobných rokovaní s ruským prezidentomVladimirom Putinomturecký prezidentRecep Tayyip Erdogan vyzval na „obmedzené prímerie“ pri útokoch na prístavy a energetickú infraštruktúru.