Tragický začiatok nového roka. Výbuch v bare v alpskom stredisku Crans Montana si vyžiadal mŕtvych aj zranených

Niekoľko ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia po výbuchu, ktorý vo štvrtok nadránom zničil bar v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana. Informovala o tom polícia kantónu Wallis.
„Došlo k výbuchu neznámeho pôvodu. Je niekoľko zranených a niekoľko mŕtvych,“ uviedol pre AFP hovorca polície Gaetan Lathion. Explózia nastala okolo 1.30 h v bare Le Constellation, obľúbenom medzi turistami počas silvestrovských osláv.
Desiatky obetí
Švajčiarske médiá zverejnili zábery horiacej budovy a zasahujúcich záchranných zložiek. Podľa polície zásah na mieste výbuchu, pri ktorom podľa predbežných informácií mohlo zahynúť niekoľko desiatok osôb, stále pokračuje.
„Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia,“ uviedla polícia vo vyhlásení, v ktorom incident označila za „vážny“ a dodala, že „prebieha rozsiahla záchranná operácia“. „Na miesto okamžite dorazil veľký počet policajtov, hasičov a záchranárov, aby pomohli početným obetiam,“ píše sa ďalej.
Švajčiarsky denník Blick citoval lekára z miesta nešťastia, podľa ktorého by počet obetí mohol byť „v desiatkach“. Regionálny denník Le Nouvelliste uviedol, že jeho zdroje hovoria o „vysokom počte obetí“, približne 40 mŕtvych a 100 zranených.
Oblasť je uzavretá pre verejnosť
Podľa švajčiarskych médií mohol požiar vzniknúť po použití pyrotechniky počas koncertu, polícia však uviedla, že príčina nie je zatiaľ známa.
Polícia tiež informovala, že oblasť je „úplne uzavretá pre verejnosť“ a „nad Crans Montanou bola vyhlásená bezletová zóna.“