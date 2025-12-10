Pri požiari obytnej budovy v južnej Číne zomrelo dvanásť ľudí

Prvé správy hovorili o ôsmich obetiach a štyroch zranených, ktorí boli prevezení do nemocnice.
Fire in a house
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Požiar v obytnom dome v meste Šantou v provincii Guangdong si v utorok večer vyžiadal 12 obetí. Podľa miestneho hasičského zboru oheň vypukol okolo 21:20 a podarilo sa ho uhasiť krátko po 22:00.

Budova mala štyri poschodia a išlo o samostatne postavenú železobetónovú konštrukciu. Plamene zasiahli plochu približne 150 štvorcových metrov. „Príčiny požiaru sa vyšetrujú a záchranné práce riadne prebiehajú,“ uviedli miestni hasičskí záchranári.

Prvé správy hovorili o ôsmich obetiach a štyroch zranených, ktorí boli prevezení do nemocnice. Neskôr štátna agentúra Xinhua potvrdila, že celkový počet obetí stúpol na 12.

Incident sa stal len mesiac po rozsiahlej tragédii v susednom Hongkongu, kde požiar zachvátil niekoľko výškových obytných budov a pripravil o život 160 ľudí. Čínske úrady následne spustili celoštátnu kampaň proti požiarnym rizikám vo výškových stavbách.

