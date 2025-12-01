Mohutný požiar bytového domu v Hongkongu má už 151 obetí, polícia zadržala 13 ľudí

Polícia zadržala v pondelok celkovo 13 ľudí, ktorí sú podozriví zo spáchania trestného činu zabitia z nedbalosti v súvislosti s ničivým požiarom, ktorý minulý týždeň zachvátil veľký bytový komplex v Hongkongu a podľa najnovších informácií zabil najmenej 151 ľudí.
Komplexné vyšetrovanie
Šéf oddelenia všeobecnej kriminality hongkonského policajného zboru Chan Tung uviedol, že polícia „okamžite začala komplexné vyšetrovanie v súvislosti s trestným činom zabitia“, ktoré viedlo k zadržaniu „celkovo 13 osôb vrátane jednej ženy“. Tung na tlačovej konferencii spresnil, že zatknutí sú vo veku od 40 až 77 rokov.
Neprešli testami
Hongkonské úrady zároveň uviedli, že niektoré záchranné siete použité na lešení v obytnom komplexe nespĺňali normy protipožiarnej ochrany. „Vzorky odobraté zo siedmich miest na horných, stredných a dolných podlažiach na štyroch budovách… neprešli testom požiarnej odolnosti,“ povedal na tlačovej konferencii hlavný tajomník správy Hongkongu Eric Chan.