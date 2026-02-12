Pri potopení plavidla s migrantmi v Egejskom mori zomreli traja ľudia, po štyroch nezvestných pátra pobrežná stráž

Pri problémoch plavidla s migrantmi v Egejskom mori zahynuli vo štvrtok traja ľudia a ďalší štyria sú nezvestní, informovala turecká pobrežná stráž.
K nešťastiu došlo pri meste Foca, približne 30 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos, ktorý je častým vstupným bodom migrantov smerujúcich do Európskej únie.
Pri potopení lode s migrantmi pri gréckom ostrove Samos zomrela 22-ročná žena, tri osoby sú nezvestné
„Pátranie po štyroch nezvestných migrantoch pokračuje,“ uviedla pobrežná stráž, ktorá do pátracej akcie nasadila viacero lodí a vrtuľníkov.
Ďalších 38 migrantov sa podarilo zachrániť po tom, čo sa ich nafukovací čln začal napĺňať vodou pri pobreží neďaleko letoviska Izmir.
Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu od začiatku tohto roka zahynulo alebo zmizlo v Stredozemnom mori najmenej 524 migrantov. Za minulý rok eviduje v tejto oblasti 1 873 mŕtvych alebo nezvestných utečencov.