Pri nákupe počítačov pre štátne inštitúcie sa môže ušetriť 82 až 122 miliónov eur, vyplýva z posudku ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) rezortu financií vyčíslil rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a očakávanými realizačnými cenami pri obstarávaní počítačov pre štátne inštitúcie na 82 až 122 miliónov eur.

Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že rámcovou zmluvou na obnovu techniky uzatvorenou na štyri roky v objeme 326 miliónov eur už nastavením súťaže rezort dosiahol úsporu takmer 58 miliónov eur oproti bežným cenám. Ďalšie úspory sa podľa ministerstva očakávajú po realizačných súťažiach, a to vo výške približne 44 miliónov eur.

Aktívne riadenie čiastkových nákupov

„ÚHP v správe zdôrazňuje potrebu aktívneho riadenia čiastkových nákupov z rámcovej zmluvy, ktorej flexibilita umožňuje spájanie menších nákupov na základe potrieb celej verejnej správy, v dôsledku ktorej nastanú očakávané množstevné zľavy,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že kvantifikácia úspor podľa posudku ÚHP vychádza z nastavených podmienok.

„Dodávatelia, napríklad v čiastkových súťažiach, nesmú prekročiť ceny ponúknuté v rámcovej zmluve, ktoré majú vysoký potenciál dodatočného znižovania v realizačných súťažiach. Potvrdzuje to už zahraničná prax, očakáva sa teda, že konečné ceny budú veľmi podobné tým, za aké v segmente informačných a komunikačných technológii nakupovala Česká republika,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Plánovaná výmena počítačov

Ministerstvo vnútra ešte v máji informovalo, že chystá výmenu počítačov starších ako päť rokov v hodnote 5 miliónov eur. Výmena sa má uskutočniť ako súčasť rámcovej dohody uzavretej s piatimi dodávateľmi na nákup informačno-komunikačných technológií v hodnote 326 miliónov eur, z ktorej môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. Takmer tri štvrtiny zo 46-tisíc zamestnancov ministerstva momentálne používajú pri práci počítače staršie ako 10 rokov.

Konkrétne 5 000 zamestnancov rezortu vnútra používa počítače staré štyri roky, 8 000 zamestnancov používa zariadenia staré osem rokov, 21 000 má počítače staré 10 rokov a 12 000 používa výpočtovú techniku vo veku 12 až 13 rokov.

Nakupovať sa bude podľa potrieb

„Konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň zdôraznil, že ide o rámcovú dohodu a nakupovať sa bude len podľa potrieb a podľa možností rozpočtu rezortu. Pri nákupoch sa bude podľa ministra prihliadať aj na odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze.

„Je to investícia do štátu, ktorý má byť oporou pre občana. Do zamestnancov, ktorí si zaslúžia rešpekt. A do systému, ktorý musí byť pripravený zvládnuť výzvy 21. storočia,“ doplnil minister.