Pri masovej streľbe v Kanade zomrelo deväť ľudí. Sedem z nich na strednej škole

Deväť ľudí zahynulo v utorok pri streľbe v odľahlej oblasti západnej Kanady, z toho sedem na strednej škole v meste Tumbler Ridge v Britskej Kolumbii a ďalší dvaja v neďalekom dome. Informovala o tom Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP).
Podozrivá osoba, ktorú polícia považuje za páchateľa útoku, bola nájdená mŕtva so zranením, ktoré si zjavne spôsobila sama. Podľa kanadských médií bola útočníčkou žena, ale polícia túto informáciu nepotvrdila a neuviedla ani jej vek a vek obetí.
Masaker na futbalovom ihrisku. Ozbrojenci v Mexiku zabili 11 ľudí, ďalších 12 bojuje o život
Polícia po príchode do školy našla šesť zastrelených osôb, siedma obeť zomrela počas prevozu do nemocnice. Následne objavila aj dve ďalšie telá v súkromnom obydlí, ktoré podľa vyšetrovateľov s prípadom súvisí. Pri útoku utrpelo zranenia 27 ľudí, z toho dvaja vážne a 25 zranenia neohrozujúce život.
„Situácia sa rýchlo vyvíjala a kľúčová bola rýchla spolupráca školy, záchranárov a komunity,“ uviedol veliteľ severného okrsku RCMP Ken Floyd. Tumbler Ridge sa nachádza viac než 1 100 kilometrov severne od Vancouveru.
Kanadský premiérMark Carney po tragédii zrušil plánovanú cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu. Na sociálnych sieťach uviedol, že je touto „hroznou“ streľbou „zničený“. „Moje modlitby a najhlbšia sústrasť patria rodinám a priateľom obetí,“ napísal.