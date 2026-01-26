Masaker na futbalovom ihrisku. Ozbrojenci v Mexiku zabili 11 ľudí, ďalších 12 bojuje o život

Bežný futbalový deň sa v mexickom meste Salamanca zmenil na krvavú drámu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
A municipal police truck from Los Cabos with the designation DST 1115 patrols a residential area.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Najmenej 11 ľudí prišlo o život pri ozbrojenom útoku na futbalovom ihrisku v meste Salamanca v centrálnom mexickom štáte Guanajuato. Informovali o tom miestne úrady, podľa ktorých sa streľba odohrala priamo v jednej z mestských štvrtí počas nedele. Útočníci po sebe zanechali scénu ako z vojny.

„Smrť 11 osôb bola potvrdená, z toho 10 zomrelo priamo na mieste a jedna osoba neskôr počas poskytovania lekárskej pomoci v nemocnici,“ uviedla kancelária starostu v oficiálnom vyhlásení. Podľa samosprávy sa okamžite začala bezpečnostná operácia zameraná na dolapenie páchateľov.

Útok si vyžiadal aj ďalších zranených. „Okrem toho bolo strelnými zbraňami zranených 12 ľudí, ktorí sú momentálne v lekárskej starostlivosti,“ dodali úrady. Stav niektorých obetí je podľa miestnych médií vážny.

Hrôza v Salamance sa však neskončila len pri streľbe na ihrisku. Už v sobotu večer polícia v tom istom meste našla štyri vrecia s ľudskými pozostatkami, čo ešte viac posilnilo obavy z eskalácie násilia v regióne.

Štát Guanajuato a vysoká kriminalita v ňom je paradox. Ide o prosperujúce priemyselné centrum a obľúbenú turistickú oblasť, no zároveň je podľa oficiálnych štatistík najsmrteľnejším štátom Mexika v dôsledku krvavých bojov drogových gangov o územie.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová pritom začiatkom roka tvrdila, že miera vrážd v roku 2025 klesla na najnižšiu úroveň za ostatnú dekádu vďaka novej bezpečnostnej stratégii vlády. Najnovší masaker však vyvoláva otázky, či sa násilie naozaj darí dostať pod kontrolu.

Okruhy tém: násilie v Mexiku Obete
