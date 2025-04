Pri havárii vrtuľníka v New Yorku zahynul vrcholový manažér Siemensu s rodinou

Šesť ľudí vrátane vrcholového manažéra spoločnosti Siemens a jeho rodiny zahynulo, keď sa v New Yorku zrútil vyhliadkový vrtuľník do rieky Hudson. Pri havárii, ktorá sa stala vo štvrtok, zahynuli všetci na palube vrtuľníka: pilot a rodina Agustina Escobara, generálneho riaditeľa divízie globálnej technologickej firmy Siemens. Dvoch pasažierov najprv previezli do nemocnice, no neskôr zraneniam podľahli.

„Sme hlboko zarmútení tragickou haváriou vrtuľníka, pri ktorej prišli o život Agustin Escobar a jeho rodina,“ uviedla v piatok firma Siemens pre tlačovú agentúru AFP.

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) vo vyhlásení uviedol, že išlo o vrtuľník Bell 206. „FAA a Národná rada pre bezpečnosť dopravy budú prípad vyšetrovať,“ dodal úrad.