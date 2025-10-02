Kto prichýli 30-tisíc žiadateľov o azyl? EÚ prejde pred Vianocami skúškou solidarity

Nový migračný pakt Európskej únie bude v najbližších mesiacoch čeliť prvej skutočnej skúške, keďže členské štáty budú musieť rozdeľovať „bremeno“ presídlenia minimálne 30-tisíc žiadateľov o azyl a k dohode by mali dospieť do Vianoc.
EÚ minulý rok dosiahla historickú dohodu, ktorá sprísňuje hraničné postupy, urýchľuje deportácie a mení spôsob, akým sa blok zaoberá žiadateľmi o azyl. Dohoda nadobudne plnú platnosť v roku 2026, no rokovania o tzv. „mechanizme solidarity“ sa začnú už v októbri a budú dominovať agende v nasledujúcich týždňoch.
Cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie bremena medzi krajiny na migračných trasách, ako sú Grécko či Taliansko, a ostatné členské štáty. Tie, ktoré neprijmú žiadateľov o azyl, budú musieť zaplatiť finančný príspevok 20-tisíc eur za každého utečenca.
Podľa pravidiel musí byť každý rok presídlených aspoň 30-tisíc osôb. „Z logistického hľadiska je pomerne jednoduché previezť tisíc ľudí z inej krajiny autobusmi alebo lietadlami,“ uviedol európsky diplomat. Politicky je to však veľmi komplikované, najmä vzhľadom na rastúce protimigračné nálady v niektorých členských štátoch.
Diskusie o implementácii nového systému potrvajú do konca roka. Prvým krokom bude zostavenie zoznamu krajín pod migračným tlakom, ktorý Európska komisia určí do 15. októbra na základe počtu nelegálnych príchodov a veľkosti krajín. Následne sa bude rokovať o počte migrantov, ktorých sú členské štáty ochotné presídliť, alebo o finančnej podpore, ktorú sú pripravené poskytnúť.
EÚ zároveň pracuje na zvýšení návratov osôb, ktorým bol azyl zamietnutý. Z tých, ktorým bolo nariadené opustiť blok, sa späť vráti len približne 20 percent. Momentálne sa zvažujú tri návrhy na sprísnenie pravidiel, vrátane možnosti zriadiť „návratové centrá“ mimo EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti s odmietnutými žiadosťami o azyl. O týchto opatreniach by sa malo rozhodnúť tiež do Vianoc.