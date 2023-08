Pri dopravnej nehode zomrel 66-ročný vodič, jeho jazdu zastavili až zvodidlá (foto)

Pri tragickej nehode zomrel 66-ročný vodič. Všetky záchranné zložky boli vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na výjazde cesty R1 smerom na Drážovce v Nitre.

Ako informuje na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia, 66-ročný vodič vozidla Škody Kodiaq z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, dostal sa s autom mimo cestu, kde narazil do pevnej prekážky, pokračoval v jazde a vrazil do dopravných značiek.

Jeho jazdu zastavili až zvodidlá. Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom. To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok bude zisťované pri pitve.

„Okolnosti, ale aj miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície,“ uviedla záverom polícia.