Havaroval autobus s deťmi, na mieste je viac ako 30 zranených

Autobus plný detí havaroval v pondelok v obci Staré Hamry v českom pohorí Moravsko-sliezske Beskydy neďaleko mesta Frýdek-Místek. Po náraze do stĺpa elektrického vedenia sa autobus prevrátil. Zranilo sa viac ako 30 ľudí. Informuje o tom portál TN.cz.
Ľahké a stredné zranenia
„Ošetrujeme deti vo veku zhruba 15 rokov,“ uviedol hovorca moravsko-sliezskych záchranárov Lukáš Humpl. Autobus bol podľa neho plný. „Záchranári ošetrili 34 osôb. Ich zranenia, predovšetkým v oblasti končatín a hlavy, sú ľahké a stredne ťažké,“ dodal.
Prišli aj členovia posttraumatických tímov
Nikto podľa záchranárov nie je v priamom ohrození života. Na miesto prišli aj členovia posttraumatických tímov. „Zranení sú transportovaní nielen sanitkami, ale aj vozidlom Zdravotníckej záchrannej služby pre mimoriadne udalosti, niektorých ranených previezla aj Horská služba Beskydy a hasiči,“ povedala hovorkyňa hasičov Kamila Langerová.
Autobus sa podľa polície prevrátil po tom, ako vodič pri jazde k skiareálu zišiel z cesty a narazil do stĺpu elektrického vedenia. „Jednou z možných príčin môže byť technická porucha,“ dodali policajti.