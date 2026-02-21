Prezradil niečo, čo nemal? Jágr naznačil možný koniec kariéry pri hodnotení Česka na ZOH - VIDEO, FOTO

Aktuálne 54-ročný útočník si vo svojej rekordnej 38. profesionálnej sezóne pripísal na konto jediný bod za asistenciu v šiestich stretnutiach.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr v drese Kladna. Foto: FB, www.facebook.com
Stále aktívny český hokejista Jaromír Jágr na sociálnej sieti spôsobil rozruch, keď počas živého vysielania prezradil, že si už zrejme korčule v profesionálnom hokeji neobuje.

Člen Triple Gold Clubu hral naposledy 21. decembra za rodné Kladno na ľade Liberca. Odvtedy si súťažný dres neobliekol, čo u fanúšikov vyvolávalo množstvo otázok.

Sleduje televíziu a pribral

„Mňa už neuvidia (diváci, pozn.) To by sa musel stať nejaký zázrak, musel by prísť Boh, vstúpiť do mňa a omladiť ma o 15 rokov. Ale chodím si občas zakorčuľovať,“ vyhlásil Jágr.

„Počas olympiády som nerobil nič iné, než jedol a pozeral televíziu. Mám o štyri-päť kíl navyše. Pohyb je veľmi dôležitý a najťažšie je sa donútiť, keď človek nemusí. Netrénujem, ako keby som mal ísť hrať, ale snažím sa ísť každý deň zakorčuľovať si, ak mám čas,“ uviedol dvojnásobný majster sveta a víťaz dvoch Stanleyho pohárov.

Pokakaná Kanada

Počas vysielania sa vyjadril aj k účinkovaniu českého národného tímu na zimných olympijských hrách. Vo štvrťfinále padli po predĺžení proti Kanade, ktorá si zahrá v nedeľnom (22.2.) finále proti rivalovi z USA.

„Mali sme ohromnú smolu. Verím tomu, že keby sme zápas s Kanadou dotiahli, tak by sme olympiádu vyhrali,“ otvorene priznal víťaz z Nagana 1998.

„Nepamätám si, kedy bola Kanada tak pokakaná. Tí sa báli hrať a čakali len na to, až si Connor McDavid odpočinie a pôjde znova na ľad. Nikto nebol schopný založiť útok alebo sa dostať do šance. Hrali sme fakt perfektne. Mám pocit, že si naši uvedomovali, že s nimi nemôžeme hrať hurá hokej alebo sa im vyrovnať v rýchlosti,“ doplnil úspešný hokejista Jágr.

