Kirsty Coventryová aj Witold Baňka odsudzujú rozdelenie a zdôrazňujú potrebu spolupráce v globálnom antidopingovom úsilí.
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová a prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Baňka vyzvali na jednotu v boji proti látkam, ktoré zlepšujú výkon.

Coventryová počas Svetovej konferencie o dopingu v športe v juhokórejskom Pusane kritizovala rozdelenie v komunite. „Príliš často sme svedkami rozdelenia, obviňovania a konkurenčných agend. Je ťažké sledovať tento rozkol v našej komunite,“ povedala Coventryová.

Komentáre prišli takmer 18 mesiacov po internom vyšetrovaní, ktoré očistilo WADA z obvinení z pročínskeho zaujatia. Agentúra bola zasiahnutá škandálom okolo 23 čínskych plavcov, ktorí boli v roku 2021 očistení z úmyselného dopingu po pozitívnych testoch na zakázaný liek.

Čínski vyšetrovatelia uviedli, že športovci boli vystavení lieku cez kontaminovanú hotelovú kuchyňu. WADA sa rozhodla nevyšetriť prípad nezávisle, čo vyvolalo kritiku, najmä zo strany USA a ich antidopingovej agentúry USADA.

Po rozhodnutí WADA americká strana stiahla financovanie organizácie vo výške 3,6 milióna dolárov a odstránila svojich zástupcov z výkonného výboru WADA. „Existuje len jeden boj, ktorý by sme mali viesť – boj proti dopingu. Namiesto toho sa niekedy obraciame proti sebe. Jediní, kto z toho profituje, sú podvodníci,“ zdôraznila Coventryová.

Baňka, ktorý neuviedol nemenoval žiadnu krajinu, povedal, že „niektoré hlasy si vybrali konfrontáciu namiesto spolupráce a správajú sa, akoby ich národy alebo inštitúcie boli nadradené ostatným. Tým, ktorí očakávajú, že svet bude nasledovať ich osobné kríže, hovoríme úctivo, ale pevne: nie. Antidoping nepatrí jednej krajine ani jednej osobnosti.“

