WADA vyzýva USA, aby zabránili konaniu nebezpečného podujatia, kde bude povolený doping

Svetová antidopingová agentúra (WADA) vyzvala americké úrady, aby zabránili konaniu prvého ročníka podujatia Enhanced Games, ktoré sa má uskutočniť na budúci rok v Las Vegas a umožní športovcom voľné užívanie zakázaných látok. Šéf WADA Witold Baňka v Lausanne na stretnutí olympijských funkcionárov zdôraznil, že „toto podujatie musí byť zastavené“.

„Všetci musíme povstať a odsúdiť tých, ktorí dávajú chamtivosť a ego pred blaho športovcov a hodnoty férovej súťaže,“ vyhlásil Baňka. „S blížiacimi sa olympijskými hrami 2028 v Los Angeles nemôžeme dovoliť, aby to, čo má byť oslavou čestného športového úsilia, zatienil tento cynický pokus podkopať čistý šport.“

V záujme športu to treba zastaviť

WADA podľa Baňku vyzýva americké úrady, aby hľadali spôsoby, ako zabrániť konaniu Enhanced Games. „V záujme zdravia športovcov a čistoty športu to musí byť zastavené,“ dodal.

V ďalších vyjadreniach Baňka apeloval na americké úrady, aby zvážili právne kroky proti podujatiu. „Malo by byť vynaložené všetko úsilie, aby sa zabránilo tejto nebezpečnej akcii,“ povedal. „Toto by sa malo preskúmať aj z právneho hľadiska. Napríklad by som sa pýtal, či je legálne, aby licencovaní lekári podávali tieto silné látky zdravým športovcom. Je to úplne proti pravidlám a hodnotám ich profesie… Myslím si, že významnú úlohu by mala zohrať aj Americká antidopingová agentúra (USADA).“

Prvé Enhanced Games sa majú konať v Las Vegas v máji 2026 a športovci by mali súťažiť v atletike, plávaní a vzpieraní. Športovci budú môcť užívať látky zakázané v medzinárodnom športe, ako sú steroidy a rastové hormóny. Víťazi získajú 250-tisíc dolárov, pričom za prekonanie svetového rekordu je pripravený bonus milión dolárov.