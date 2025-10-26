Bránila sa, že sa zakázaná látka do jej tela dostala počas sexu s partnerom. Uznali jej tento argument?

Nasledovala analýza vzorky vlasov jej aj partnera.
Švajčiarska triatlonistka Imogen Simmondsová mala pozitívny test na zakázanú látku. Vzorku jej odobrali 8. decembra 2024 pri mimosúťažnej antidopingovej kontrole. Tá odhalila prítomnosť ligandrolu.

Športovkyňa prišla so zaujímavým vysvetlením, ako sa látka dostala do jej tela – sexuálnym stykom s partnerom. Simmondsovú vtedy dočasne suspendovali.

Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) bola poverená nezávislým spracovaním výsledkov a vyšetrovaním pri porušení antidopingových pravidiel. Na svojom webe prišla s potvrdením verzie triatlonistky.

Odobrali im vzorky

Ligandrol je podľa zoznamu zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) určený ako „iné anabolické látky“. Ide o selektívny modulátor androgénnych receptorov, ktorý podporuje rast svalov a zlepšuje fyzickú výkonnosť.

Simmondsová vo februári ozrejmila, že ku kontaktu s látkou došlo prostredníctvom „intímnych vzťahov“ s jej partnerom, ktorý látku užíval, aby mu „pomohla zlepšiť postavu“.

Nasledovala analýza vzorky vlasov jej aj partnera. Iba u neho vyšla pozitívne na ligandrol, čo považovala 32-ročná športovkyňa za relevantný dôkaz o jej nevine. A mala pravdu.

Môže súťažiť

Tiež dokázala, že neniesla žiadne zavinenie ani nedbanlivosť, a preto jej nebola uložená žiadna doba zákazu činnosti a športovkyňa môže s okamžitou platnosťou súťažiť.

Keďže vzorka bola odobratá mimo súťaže, neexistujú žiadne súťažné výsledky, ktoré by ju mohli diskvalifikovať.

„Rozhodnutie môžu strany s právom na odvolanie napadnúť na odvolacom oddelení Športového arbitrážneho súdu v súlade s článkom antidopingových pravidiel IRONMAN. ITA sa k tomuto prípadu ďalej nevyjadruje,“ doplnila agentúra na webstránke.

