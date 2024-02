Prezidentka Čaputová zvažovala aj vetovanie novely Trestného zákona, Ficove tvrdenia o dohode s ústavným súdom odmietla

Prezidentka Zuzana Čaputová pripustila, že zvažovala i vetovanie novely Trestného zákona, no v kontexte všetkých námietok sa rozhodla podpísať ju a dať podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. Uviedla to v relácii Na telo televízie Markíza.

Poukázala na to, že premiérom Robertom Ficom (predseda strany Smer-SD) jej v podstate bolo naznačené, že ak by zákon vetovala, koalícia by bola ochotná zaoberať sa len niektorými jej pripomienkami.

Bola to jediná cesta

„Nebolo vôbec jednoduché podpísať zákon, s ktorým nesúhlasím,“ zdôraznila, no dodala, že to bola jediná cesta, ako mohla zabezpečiť ústavnému súdu dostatok času.

Vysvetlila, že ak by zákon vetovala, čas na prelomenie veta by bol v rukách koalície, a tá by sa mohla rozhodnúť prelomiť jej veto 14. marca, teda deň pred nadobudnutím jeho účinnosti. V dôsledku toho by ani jej, ani ÚS SR neostal dostatok času.

Prezidentka poprela i to, že by bola vopred dohodnutá s Ústavným súdom SR, ako to naznačil premiér Fico. Považuje za neprijateľné, že takýmto spôsobom spochybňuje integritu ústavného súdu.

Pochybný bol celý proces

Čaputová opätovne kritizovala celý proces prijímania zákona, od skráteného legislatívneho konania, cez obmedzovanie diskusie v Národnej rady SR, až po dĺžku času, kým jej bol zákon doručený.

Zdôraznila, že ešte nikdy netrvalo tak dlho, kým jej doručili zákon (od schválenia zákona v parlamente po jeho doručenie hlave štátu prešlo šesť dní – pozn. SITA), priznala ale, že zo strany koalície nešlo o porušenie zákona.

Prezidentka trvá na tom, že neboli naplnené dôvody na skrátené legislatívne konanie.