Prezidentka Čaputová si chce vyžiadať zmenu štatútu SIS, žiadne podrobnosti zatiaľ nepozná

O zmene štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS) schválenej vládou SR sa prezidentka Zuzana Čaputová dozvedela len z medializovaných informácií. Vyhlásila to na piatkovom tlačovom brífingu po skončení regionálneho výjazdu v Dubnici nad Váhom.

„Štatút si, samozrejme, vyžiadam, ale zatiaľ nepoznám žiadne podrobnosti o tom, čo jeho zmenou vláda plánuje urobiť,“ uviedla Čaputová.

Na hypotézy nebude reagovať

V súvislosti s možným vyšachovaním z možnosti menovať riaditeľa SIS Čaputová poznamenala, že na žiadne hypotézy zatiaľ reagovať nebude.

Poukázala však na skutočnosť, že vláde trvalo štyri mesiace, kým navrhla kandidáta na uvoľnené miesto riaditeľa SIS.

„Včera uplynul týždeň, keď mi doručili meno nového kandidáta. Dávam do pozornosti pomer štyroch mesiacov a jedného týždňa, keď sa zrazu objavujú hlasy o vyšachovaní hlavy štátu z menovacích možností,“ povedala prezidentka.

Rozpor s ústavou

Ak by malo dôjsť k zmene právnej úpravy a prezident by nemal mať možnosť menovať riaditeľa SIS, bolo by to podľa Čaputovej v rozpore s ústavou.

„Zároveň chcem poukázať aj na judikatúru Ústavného súdu SR, v zmysle ktorej má mať prezident dostatok času na zváženie ústavných, zákonných, ale aj osobných kritérií, pokiaľ ide o uplatnenie svojej menovacej právomoci,“ dodala Čaputová.

Na post riaditeľa SIS schválila minulý týždeň vláda SR nomináciu Pavla Gašpara. Ten je momentálne štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR.