Prezident Zelenskyj vymenoval nového veliteľa ukrajinskej armády, stal sa ním Oleksandr Syrskyj (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretol s tamojším najvyšším predstaviteľom armády Valerijom Zalužným a oznámil mu, že nadišiel čas, aby ukrajinské ozbrojené sily viedol niekto iný.

Zelenskyj v príspevku na platforme X uviedol, že Zalužnému poďakoval za jeho dva roky služby vo funkcii hlavného veliteľa ukrajinskej armády. Ukrajinský líder zároveň poznamenal, že do funkcie nového veliteľa ukrajinskej armády vymenoval doterajšieho veliteľa ukrajinských pozemných síl Oleksandra Syrského.

Today, I made the decision to renew the leadership of the Armed Forces of Ukraine.

I am grateful to General Zaluzhnyi for two years of defense. I appreciate every victory we have achieved together, thanks to all the Ukrainian warriors who are heroically carrying this war on… pic.twitter.com/GBj9gBI0vT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024