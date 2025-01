Prezident skočil podľa politológa na vlnu strašenia verejnosti

Verejné vyjadrenia premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho o možnom pripravovanom štátnom prevrate ešte viac eskalujú napätú situáciu v spoločnosti.

Rétorika vládnej koalície

Od prezidenta sa pritom očakáva skôr zmierlivejší postoj, povedal pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak. Namiesto toho zazneli silné výrazy o vážnej situácii a výnimočnom stave, hoci prezident Peter Pellegrini zároveň povedal, že o jeho vyhlásení neuvažuje.

„Bohužiaľ, aj prezident skočil na vlnu strašenia verejnosti, čo je skutočne veľmi nepríjemne. Hlava štátu by mala byť určitým katalyzátorom, ale v tomto prípade len opakuje rétoriku vládnej koalície. Situácia sa vôbec neupokojila a aj reakcie ľudí na sociálnych sieťach svedčia o tom, že aj tí, ktorí neboli celkom rozhodnutí ísť na námestia, tak toto ich na tie námestia nasmeruje,“ myslí si politológ.

Tak, ako sa už vo štvrtok ukázalo, že účasť na proteste v Košiciach prekročila očakávania, dá sa podľa neho predpokladať, že aj v piatok bude účasť na zhromaždeniach v iných mestách skutočne vysoká.

Dôkazy verejnosť nevidela

Štvrtkové zvolanie bezpečnostnej rady štátu pripomína podľa politológa situáciu z roku 2018, keď ju Fico zvolal kvôli dlažobným kockám pred úradom vlády. Zdôrazňuje, že zvolanie bezpečnostnej rady musí byť opodstatnené a na základe objektívnych faktov a dôkazov.

„Keď hovoria, že tu máme zahraničné skupiny, ktoré chcú ovplyvniť politický vývoj na Slovensku, mali konkretizovať, o koho sa jedná, či už niekoho vypočuli a mali predložiť verejnej mienke aj nejaký dôkaz, aby to nebolo len prázdne strašenie,“ poukazuje Koziak a dodáva, že v prípade konkrétnych dôkazov by na ne museli bezpečnostné zložky aj reagovať.

Zo strany vlády však nezazneli žiadne konkrétne bezpečnostné opatrenia. „Oni vedia, že nemôžu prijať konkrétne opatrenia, keď nemajú nič v ruke,“ dodal Koziak. Ficova kritika protestov je podľa neho pokrytecká.

„Keď si spomenieme, akými veľmi ostrými výrokmi Robert Fico burcoval dav počas covidu, keď bol v opozícii, aké vyhrážky používal, a porovnáme si to so súčasnými protestami, pri ktorých si organizátori dávajú záležať na tom, aby boli pokojné, tak je to z jeho strany mimoriadne ťažké pokrytectvo,“ podotkol Koziak.

Budú prichádzať reakcie zo zahraničia

Vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka o pôsobení skupín, ktoré sú platené západom a chcú zvrátiť politický vývoj na Slovensku, pokladá za veľmi vážne obvinenia. Podotýka, že demonštrácie nebudú jediným vyjadrením nespokojnosti s tým, že sa v štáte deje.

Očakáva, že reakcie budú prichádzať aj zo zahraničia. Slovensko podľa neho vysiela západu zmätočné signály o tom, kam vlastne chce patriť. Napríklad, Slovenská republika bude spolu s Maďarskom akceptovať výsledky bieloruských volieb, čím sa opäť odklonila od demokratického západu, ktorý ich neakceptuje.

„Ja sám som bol v rámci misie OBSE pozorovateľom na voľbách v Bielorusku a viem, ako tam voľby prebiehajú a čo to je za fraška. Lukašenko v tomto prípade dokonca zrušil zahraničných pozorovateľov,“ povedal Koziak a dodal, že je na mieste baviť sa o tom, či nemá Ficova vláda posunutú mienku o tom, čo sú a čo nie sú demokratické voľby.

Vyjadrenia Tibora Gašpara

Podľa politológa sa stále čoraz viac a viac ukazuje, že Ficova vláda to nemyslí s oficiálne deklarovaných smerovaním Slovenska na západ, EÚ a NATO celkom vážne. Pripomenul vyjadrenia Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý pripustil možnosť, že Slovensko by v budúcnosť mohlo vystúpiť z EÚ, ako aj cestu premiéra a koaličných poslancov do Moskvy.

„Gašpar vypustil balónik. Pokiaľ by o vystúpení z EÚ alebo NATO neuvažovali, tak by to vôbec nespomínal. Myslím si, že Robert Fico otvoril Pandorinu skrinku, z ktorej vyletelo niečo, čo ho môže v konečnom dôsledku veľmi významným spôsobom poškodiť. Keď sa rozhodol hrať s touto kartou, tak urobil veľkú politickú chybu,“ podotkol Koziak.

Poukazuje na to, že väčšina obyvateľov Slovenska si praje členstvo v Európskej únii a NATO, dokazujú to prieskumy verejnej mienky. Takéto vyjadrenia preto podľa neho len podráždia verejnú mienku a dostanú viac ľudí do ulíc.

„Navyše, podráždi to aj koaličných partnerov Smeru v Hlase. Ficove proklamácie o príslušnosti k EÚ a NATO sú jedna vec, druhá vec sú jeho činy. A tie sú tým, čo skutočne zaváži,“ dodal.