Prezident Pellegrini rokoval v Indii s premiérom Módím, Slovensko chce s krajinou posilniť spoluprácu – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini v piatok v indickom Naí Dillí rokoval s premiérom Naréndrom Módím. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, išlo o historicky prvé prijatie slovenskej hlavy štátu v sídle indického predsedu vlády.
Strategický partner
„Som rád, že sme tento moment využili na posilnenie našich vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky,“ uviedol po stretnutí Pellegrini. Podľa jeho slov sa potvrdilo, že India je náš strategický partner, pričom predmetom spoločného rozhovoru boli okrem iného aj obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou, ktoré majú rastúcu tendenciu.
„Zhodli sme sa, že tento rast má pokračovať, a že chceme podporiť nové investície, prepojenie firiem a projekty s vyššou pridanou hodnotou, aby sa spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja,“ zdôraznil prezident.
AI samit
Premiérovi Módímu zároveň Pellegrini pogratuloval k AI Impact Summitu, na ktorom sa zúčastnil a vystúpil aj s príhovorom. „Hovorili sme aj o tom, že Slovensko má dobré predpoklady budovať dôveryhodnú AI infraštruktúru: stojíme na stabilnej nízkouhlíkovej energii a rozvíjame vlastné výpočtové kapacity,“ poznamenal Pellegrini.
Na rokovaní sa s Módím dohodli, že Slovensko a India si budú vymieňať skúsenosti, expertov i študentov, aby viac prepájali ľudí, univerzity a firmy. Spomenuli pritom tiež prvý slovenský CubeSat skCUBE, ktorý bol do vesmíru vynesený práve z Indie.
„Spolu vieme dosiahnuť veľké veci,“ skonštatoval prezident, ktorý sa počas trojdňovej pracovnej cesty do Indie zúčastnil na medzinárodnom samite o umelej inteligencii a stretol sa aj s indickou prezidentkou Draupadí Murmu aj ďalšími svetovými lídrami.
Udržateľné energetické zázemie
Na AI Impact Summite sa zúčastnil takisto minister školstva Tomáš Drucker, ktorý tam predstavil ambíciu Slovenska zaradiť sa medzi európskych lídrov v praktickej aplikácii umelej inteligencie naprieč verejným sektorom, školstvom aj priemyslom.
Minister zdôraznil, že v ére umelej inteligencie nie je rozhodujúca veľkosť krajiny, ale schopnosť konať rýchlo, koordinovane a s jasným cieľom.
„V ére AI nerozhoduje veľkosť krajiny, ale rýchlosť, koordinácia a jasnosť cieľa. Nestačí budovať len fyzické diaľnice, hoci ich potrebujeme, ale aj tie digitálne,“ uviedol minister školstva.
Dôležitým predpokladom rozvoja umelej inteligencie je podľa Druckera aj stabilné a udržateľné energetické zázemie. To vytvára priaznivé podmienky pre budovanie dátových centier a výpočtovej infraštruktúry v rámci Európskej únie. Slovensko má podľa ministra vďaka vysokému podielu jadrovej energie výhodu, ktorú rezort školstva podporil aj Akčným plánom podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví.
Kľúčovým pilierom slovenskej stratégie je však vzdelávanie. „Skutočným základom v oblasti umelej inteligencie nie je hardvér, ale ľudia. Preto systematicky integrujeme umelú inteligenciu do celého vzdelávacieho systému, od základných škôl až po univerzity,“ zdôraznil Drucker.