Prezident MOV spustil odpočítavanie do začiatku OH 2024, pozval národy sveta s výnimkou Rusov a Bielorusov

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v stredu formálne pozval národy sveta s výnimkou Rusov a Bielorusov, aby sa presne o rok stretli v Paríži na olympijských hrách.

V hlavnom meste Francúzska oficiálne spustil odpočítavanie času do začiatku OH. Tie sa začnú 26. júla 2024. V pozadí začiatku odratúvania do štartu olympijských hier zostala vojna na Ukrajine.

Požičal si slová Lennona

Bach pozvanie na OH spojil s prosbou o spolupatričnosť a odvolal sa na spomienku niekdajšieho speváka Johna Lennona, keď povedal, že „náš krehký svet s konfliktmi, rozdelením a vojnou“ potrebuje „zjednocujúcu silu olympiády viac ako kedykoľvek predtým„.

„Olympijské hry musia vždy stavať mosty. Olympijské hry nesmú nikdy stavať múry. Predstavte si. Môžete povedať, že sú to len sny. Nie sme jediní,“ povedal Bach, pričom si „požičal“ slová zo slávnej Lennonovej „hymny mieru“ známej pod názvom Imagine.

Podľa Bacha je Paríž v tejto fáze najlepšie pripravené dejisko na OH v histórii. Pripomenul, že v porovnaní s predchádzajúcimi dejiskami OH nie je potrebné strachovať sa, či budú športoviská dokončené včas.

Ruskí a bieloruskí športovci

Najväčšou neznámou je to, či budú súčasťou hier športovci z Ruska a Bieloruska. Rusi s pomocou Bielorusov totiž ešte vo februári 2022 rozpútali vojnu na území Ukrajiny a tá stále trvá. Prezident MOV sa ani teraz neodklonil od svojej línie a povedal, že niektorí športovci z oboch krajín by pod piatimi kruhmi mohli štartovať s neutrálnym statusom.

Rozhodnutie podľa Bacha padne neskôr. „Máme na to ešte rok. Zatiaľ sme neprijali žiadny definitívny verdikt,“ poznamenal Bach.

Rok pred začiatkom OH 2024 má Slovensko zatiaľ isté tri miestenky, všetky tri v športovej streľbe.