Prevrátený karavan, rozbité stánky a okná. Vyčíňalo na kúpalisku v Podhájskej tornádo? (foto)

Z pondelka na utorok 29. augusta sa Slovenskom prehnali prudké búrky, ktoré spôsobili škody na viacerých miestach.

Najväčšie utrpelo termálne kúpalisko Podhájska. To je až do odvolania zatvorené a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dokonca preveruje, či sa v danej oblasti nevyskytlo tornádo. Výsledok by mohol byť známy v najbližších dňoch až týždňoch, ako informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

„Musia sa vyhodnotiť všetky dostupné materiály, merania či prieskum na mieste,“ uviedli zo SHMÚ. Preto nie je možné súčasnosti potvrdiť, ale ani vyvrátiť, možný výskyt tornáda na termálnom kúpalisku.

Čaká sa na vyhodnotenie meraní

Portál iMeteo.sk zase uvádza, že to bolo s najväčšou pravdepodobnosťou tornádo. „Naznačuje to detailnejší prieskum škôd z danej oblasti a fakt, že stanice v okolí nezaznamenali extrémnejší vietor, čo je typické pre plošnejší jav − downburst,“ informuje portál.

Síce neexistuje video, čo sa dialo počas veternej smršte, ale analýza radaru, škôd a meteostaníc z okolia naznačuje, že sa tam vyskytlo tornádo.

„To podľa všetkého mohlo zosadnúť severne od obce Čechy, východne od obce Veľké Lovce okolo 23:05 h. a postúpiť malo od juhu smerom k termálnemu kúpalisku Podhájska. Naznačuje to aj rozsah škôd v danej oblasti,“ napísal portál.

Vyčíňanie trvalo päť minút

Veterná smršť zapríčinila dočasné prerušenie letnej sezóny na termálnom kúpalisku, ktoré je až do odvolania zatvorené.

„Bufety nám vrazili do vstupnej haly, vybilo nám okná na wellnesse, všetko je poškodené, odpálilo nám čerpadlá. Celé to trvalo päť minút,“ opísala vyčíňanie búrky Dominika Poláková, riaditeľka Termálneho kúpaliska Podhájska.

„Bolo počuť najprv strašný hukot. Nevedeli sme najskôr, čo sa deje. Potom sa odrazu strhol silný vietor a bral veľké kamene, bolo počuť, ako sa lámu veľké stromy,“ dodal Miroslav Macák, poslanec Obecného zastupiteľstva Podhájska.

Vietor prevrátil karavan

Dážď a silný vietor prevracali a rozbíjali stánky či betónový plot, padajúce stromy porozbíjali aj autá na parkovisku pred kúpaliskom. Nárazy vetra boli dokonca také silné, že prevrátili karavan.

„Prišiel som na parkovisko a videl som prevrátený karavan, mladú rodinku, chlapček bol zranený. Naložil som ich do auta a volali sme hneď RZP a hasičov,“ uviedol Macák.

Ročný chlapček z prevráteného karavanu utrpelo otras mozgu a malo ranu na hlave. Z nemocnice ich po ošetrení pustili domov. Riaditeľka termálneho kúpaliska uviedla, že kempovali na mieste, kde nemali.

Zničená je tretina kúpaliska

Kým inde vietor všetko ničil, o pár desiatok metrov ďalej zostalo všetko neporušené. Majitelia stánkov na druhý deň zbierali všetko, čo im zostalo. Zamestnanci a tiež dobrovoľníci z dediny odstraňovali škody. Tie v súčasnosti ešte nie sú vyčíslené.

„Veterná smršť nám zničila jednu tretinu kúpaliska,“ povedal Jozef Krajmer, starosta obce Podhájska. Na záver dodal, že do dvoch dní ho chcú uviesť do chodu. Pracovať sa bude vo dne v noci.