Ľudia sa v Bazilike sv. Petra lúčia s pápežom, na námestí znel aj obrovský potlesk - VIDEO, FOTO

Od stredy sa môže verejnosť rozlúčiť s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Rakvu s jeho telom tam preniesli dopoludnia zo súkromnej kaplnky v Dome sv. Marty. Bazilika bude otvorená počas troch dní. V stredu do polnoci, vo štvrtok od 7:00 rovnako do polnoci, a v piatok od 7:00 do 19:00.

Vedúci slovenskej sekcie Vatican News, kňaz Martin Jarabek, pre agentúru SITA uviedol, že vstup verejnosti do chrámu bude počas týchto dní koordinovaný. „Do baziliky sa bude prichádzať v štyroch zástupoch. Samozrejme, pristaviť sa pri rakve je možné len na chvíľku, keďže záujem je veľký,“ opísal priamo z miesta situáciu.

Dodal, že v rámci Jubilejného roka, aj napriek súčasným udalostiam, sú všetky sväté brány v Ríme otvorené.

Obradom v stredu v rámci presunu rakvy predsedal kardinál kamerlengo Kevin Farrell. Rakvu v sprievode za kardinálmi a patriarchami niesli z kaplnky do baziliky nosiči a pápežskí sediari. Ako vysvetlili z Vatican News, ide o členov pápežského dvora, ktorí v minulosti mali na starosti prenášanie pápeža na takzvanom „sedes gestatoria“ – prenosnom tróne.

„Tento zvyk sa dnes už nepoužíva, ale titul ‚sediar pontificio‘ zostal ako čestná funkcia. V súčasnosti títo laickí dvorní služobníci vykonávajú protokolárne úlohy počas liturgických slávení a pohrebných obradov, napríklad pomáhajú pri prenášaní rakvy alebo pripravujú liturgické priestory,“ informovali z Vatikánu.

The mortal remains of Pope Francis are carried up the steps of St. Peter’s Basilica and into the Vatican Basilica.

The Rite of Translation from the Casa Santa Marta was led by members of the College of Cardinals present in Rome, and over 20,000 people gathered in the square to… pic.twitter.com/c2GTXjVBrW

