Pred posledným týždňom Vuelty vedie stále Vingegaard. Protesty ovplyvnili aj 15. etapu

Z etapového triumfu sa v nedeľu radoval Dán Mads Pedersen, v celkovom poradí jeho krajan Vingegaard vedie o 48 sekúnd pred Joaom Almeidom
Vuelta a Espaňa
Jazdci počas 11. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa so štartom aj cieľom v Bilbau. Foto: SITA/AP
Prestížna cyklistická Vuelta na španielskych cestách má pred sebou záverečný týždeň, pred ktorým je na čele celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike. Na pozícii lídra je už týždeň a pred Portugalčanom Joaom Almeidom (UAE Emirates) vedie o 48 sekúnd.

Druhý týždeň uzavrela 15. etapa, ktorá vyvrcholila špurtom v Monforte de Lemos. Triumf si pripísal líder bodovacej súťaže Mads Pedersen (Lidl-Trek) pred Orluisom Aularom (Movistar) z Kolumbie a Talianom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech).

Víťazný Dán Pedersen ocenil prácu svojich tímových kolegov, ktorí ho podporili v úniku a umožnili mu triumfovať. „Víťazstvo je ešte sladšie, keď všetci poznajú náš plán a pozerajú sa na nás,“ povedal.

Aj nedeľňajšiu etapu poznačili propalestínske protesty, ktoré spôsobili pád španielskeho jazdca Javiera Roma. Polícia zadržala desiatich protestujúcich za narušenie verejného poriadku.

Organizátori museli postaviť dodatočné zábrany, aby zabezpečili bezpečný priebeh pretekov, keďže napríklad 11. etapu v Bilbau museli z rovnakého dôvodu skrátiť.

V nedeľu prišlo do cieľa v rozpätí necelých troch minút dovedna 43 jazdcov z úniku, pelotón so všetkými favoritmi na celkové prvenstvo zaostal o viac ako 13 minút. Podujatie vyvrcjholí v nedeľu 14. septembra v Madride.

