Pred posledným týždňom Vuelty vedie stále Vingegaard. Protesty ovplyvnili aj 15. etapu

Prestížna cyklistická Vuelta na španielskych cestách má pred sebou záverečný týždeň, pred ktorým je na čele celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike. Na pozícii lídra je už týždeň a pred Portugalčanom Joaom Almeidom (UAE Emirates) vedie o 48 sekúnd.
Vingegaard je na Vuelte späť v červenom drese lídra
Druhý týždeň uzavrela 15. etapa, ktorá vyvrcholila špurtom v Monforte de Lemos. Triumf si pripísal líder bodovacej súťaže Mads Pedersen (Lidl-Trek) pred Orluisom Aularom (Movistar) z Kolumbie a Talianom Marcom Frigom (Israel-Premier Tech).
Víťazný Dán Pedersen ocenil prácu svojich tímových kolegov, ktorí ho podporili v úniku a umožnili mu triumfovať. „Víťazstvo je ešte sladšie, keď všetci poznajú náš plán a pozerajú sa na nás,“ povedal.
Nielen palestínske vlajky, ale aj násilie a pád talianskeho pretekára. Vuelta rieši problém s aktivistami
Aj nedeľňajšiu etapu poznačili propalestínske protesty, ktoré spôsobili pád španielskeho jazdca Javiera Roma. Polícia zadržala desiatich protestujúcich za narušenie verejného poriadku.
Organizátori museli postaviť dodatočné zábrany, aby zabezpečili bezpečný priebeh pretekov, keďže napríklad 11. etapu v Bilbau museli z rovnakého dôvodu skrátiť.
Jedenásta etapa Vuelty nemala víťaza. Organizátori už možno ľutujú, že pozvali tím Israel Premier-Tech
V nedeľu prišlo do cieľa v rozpätí necelých troch minút dovedna 43 jazdcov z úniku, pelotón so všetkými favoritmi na celkové prvenstvo zaostal o viac ako 13 minút. Podujatie vyvrcjholí v nedeľu 14. septembra v Madride.