Nielen palestínske vlajky, ale aj násilie a pád talianskeho pretekára. Vuelta rieši problém s aktivistami

Bizarné, ale až príliš pravdivé. Čierno-bielo-zelené palestínske vlajky s červeným trojuholníkom patria k cyklistickej Vuelte v posledných rokoch rovnako ako domáce – španielske.
Propalestínski prívrženci to však v aktuálnej edícii pretekov Okolo Španielska začínajú preháňať so svojimi aktivitami.
Chaos a pád Petilliho
Najprv v tímovej časovke v plnej rýchlosti zastavili vláčik tímu Israel – Premier Tech a v utorok počas 10. etapy vbehli do cesty pretekárom. Spôsobili chaos a v konečnom dôsledku aj pád Taliana Simoneho Petilliho z belgického tímu Intermarché – Wanty.
„Sedemdesiat šesť kilometrov pred cieľom etapy v Larra Belagua bola cesta obsypaná ľuďmi s palestínskymi vlajkami, pričom viacerí chceli vbehnúť na trať v čase, keď tadiaľ prechádzali cyklisti. Napriek snahe policajných zložiek došlo k narušeniu pretekov a pádu 23-ročného Simoneho Petilliho. Pritom tento cyklista nemá s Izraelom nič spoločné. Našťastie si neodniesol zranenie a etapu dokončil,“ napísal web iDnes.cz.
Aktivisti vo všeobecnosti protestujú proti účasti tímu Israel – Premier Tech na Vuelte, ktorý je v ich očiach vyslancom izraelského politického režimu. A ten je pre Palestínčanov dlhé roky neprijateľný, lebo neuznáva ich právo na samostatný štát.
Kto je priateľ Netanjahua?
Podľa dostupných informácií však Israel – Premier Tech, ktorý patrí do kategórie Pro tímov, nemá väzby na štátne zriadenie v Izraeli a jeho pretekárske zloženie je výrazne medzinárodné. Na druhej strane je pravda, že jeho majiteľ Sylvan Adams je kanadsko-izraelský podnikateľ a zároveň osobný priateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Sťažnosti na policajtov
Španielska vláda vlani uznala nezávislosť palestínskeho štátu, lebo chcela prispieť k zmiereniu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Podľa izraelského ministra zahraničných vecí Jisraela Kaca sa Španielsko týmto krokom stalo „partnerom pri podnecovaní genocídy Židov“. Palestínski aktivisti sa najnovšie na Vuelte sťažujú na zvýšený počet policajtov, ktorí hliadkujú pri trati. Ich údajne konfrontačný prístup sa im rozhodne nepáči.
„Stretli sme sa s tvrdým prístupom organizátorov, ktorí nám strhávajú a zabavujú naše vlajky,“ napísala skupina Valle de Benís por Palestina.
Ohrozovanie cyklistov
Riaditeľ pretekov Javier Guillén však kontruje tým, že niektorí aktivisti prekročili hranicu pokojného zhromažďovania a začínajú byť násilnícki.
„To, čo predvádzajú, už je násilie. Podávame sťažnosť na políciu. Nepripustíme, aby sa také veci diali aj naďalej, a bola ohrozená bezpečnosť pretekárov na trati,“ cituje Guilléna iDnes.cz.
S riaditeľom pretekov súhlasia aj fanúšikovia. Tí na sociálnych požadujú vysoké pokuty pre každého človeka, ktorý vbehne na trať počas etapy. A platí to nielen pre tých s palestínskymi vlajkami v rukách.