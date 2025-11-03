Prešov otočil na Liptove z 2:5 na 6:5! Trio z čela tabuľky zvíťazilo, Nitra dominantne v Košiciach - VIDEO

Sedemnáste kolo Tipsport ligy prinieslo v Košiciach reprízu finálovej série z minulej sezóny s jednoznačným víťazstvom Nitry.
Vicemajster uštedril majstrovi debakel 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) s dvoma presnými zásahmi Robbyho Jacksona. Košice tak po sérii štyroch víťazstiev okúsili trpkosť krutej prehry a v tabuľke zostali na piatom mieste.
Nitra vyhrala na ľade súpera už po ôsmy raz za sebou a zároveň platí, že v bránke s Jasperim Patrikainenomešte neprehrala. Pre Fína to bolo druhé čisté konto v sezóne.
„Bol to z našej strany výborný zápas, ktorý sme odohrali vo vysokom tempe. Najmä v defenzíve to bolo stabilné, súpera sme nepúšťali k jeho hre. Vpredu sme si utvorili šance, ktoré sme premenili. Klobúk dolu pred chalanmi, ktorí v závere ubránili oslabenia a šance súpera,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč na webe HK Nitra.
Jeho zverenci majú pred reprezentačnou prestávkou 38 bodov rovnako ako ďalšie dva tímy z čela tabuľky – Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava. Ani zostávajúce duo v nedeľu nezaváhalo. Žilina vyhrala v Trenčíne 5:4, hoci viedla už 4:0. Domáci sa dotiahli na 4:4, ale Peter Galamboš 16 sekúnd pred koncom rozhodol o troch bodoch pre favorita.
Infarktový záver
„Záver bol trochu infarktový, ale s vynikajúcim koncom pre nás. Polovicu zápasu sme mali výborný pohyb, viedli sme 4:0 a mali sme veľa dobrých vecí. Darilo sa nám v kombináciách, boli sme silní s pukom. Mysleli sme si, že sa nám nemôže nič stať. V prestávke po 2. tretine sme si niečo prízvukovali, ale vôbec sme to neplnili. Prišli zbytočné chyby, straty puku a dva góly Trenčína. Nakoniec sme vyhrali so šťastím, ale po peknej akcii Petra Galamboša,“ skonštatoval Milan Bartovič, tréner Vlkov, na klubovom webe.
Slovan ťahá série
Do tretice uspel aj líder tabuľky Slovan. Aj v Bratislave sa chlieb lámal až v samom závere. Slovan trikrát viedol, Banská Bystrica trikrát vyrovnala, ale na druhý gól Ryana O´Connora v zápase už nenašli hostia odpoveď. Kanadský obranca skóroval 5 sekúnd pred naplnením 60 minút.
Slovan predĺžil sériu domácich víťazstiev na osem zápasov. Neuveriteľne vyznieva štatistika, že hokejisti z hlavného mesta bodovali už šestnásťkrát za sebou. Všetky body prenechali súperovi len v úvodnom kole doma Košiciam (2:4).
„Sme veľmi radi, že sme našich fanúšikov potešili strhujúcim záverom. Znova sme ukázali, že toto mužstvo má vnútornú silu, že sa nevzdá za nepriaznivého stavu. Sme s tým veľmi spokojní, ale zostávame nohami na zemi,“ vyhlásil asistent trénera HC Slovan Tomáš Surový na tlačovej konferencii po zápase.
Spišské derby pre Spišskú
Na východe sa v nedeľu hralo aj spišské derby a v ňom Spišská Nová Ves zdolala Poprad 4:2 po otočke z 0:2 na 4:2. Spišiaci konečne prelomili sériu štyroch prehier a ich tréner Vladimír Záborský skonštatoval:
„Niektorí hráči nastúpili so sebazaprením, preto som hrdý na to, ako sme to zvládli. Momentum sa prelievalo zo strany na stranu. Keď mali hostia výbornú desaťminútovku v druhej tretine, podržal nás Godla. V tretej tretine sme hrali zo zabezpečenej obrany a hrozili sme protiútokmi. Tak sme to aj chceli podľa herného plánu a zvíťazili sme.“
Štvorgólový obrat
Michalovce doma podľahli Zvolenu 1:5 aj vďaka dvom gólom fínskeho kanoniera Joonu Jääskeläinena, ale najšokujúcejší výsledok sa zrodil na Liptove.
Domáci Liptovský Mikuláš podľahol Prešov 5:6 po predĺžení, hoci na začiatku tretej tretiny obranca Carter Robertson zvýšil v presilovke na 5:2 pre domácich.
Potom však prišiel málovídaný štvorgólový obrat v podaní nováčika. V tabuľke posledný Prešov zaznamenal iba tretie víťazstvo v sezóne aj vďaka hetriku Američana Williama Rapuzziho. Šarišania sa na dva body priblížili Podtatrancom na predposlednom mieste tabuľky.
„Liptov videl prešovskú verziu zázraku na ľade,“ napísali Prešovčania na svojich účtoch na sociálnych sieťach.