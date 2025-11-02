Slafkovský skóroval v treťom zápase za sebou. Jeho gólu predchádzala presilovková akcia snov - VIDEO

Gólový apetít Juraja Slafkovského neutícha. Slovenský krídelník jedným presným zásahom prispel k víťazstvu Montrealu nad Ottawou 4:3 po predĺžení v sobotnom zápase NHL.
Slafkovský skóroval v polovici prvej tretiny v presilovej hre, keď zvýšil náskok Montrealu na 2:0. Hostia neskôr otočili na 2:3, ale Montreal skvelým záverom vybojoval víťazstvo 4:3.
Akcia snov
Gólová akcia pri zásahu Slafkovského bola pohladenie na duši pre hokejového fanúšika. V presilovke pri vylúčení Kurtisa MacDermida predviedla špeciálna formácia Canadiens akciu na jeden dotyk a najmä finálna zadovka kapitána Nicka Suzukiho na voľného Slafkovského pred bránkou bola z ríše snov. Draftovej jednotke spred troch rokov stačilo namieriť do prázdnej bránky.
Tretí gól v treťom zápase
Slovenský krídelník si pripísal šiesty gól v tejto sezóne, pritom vlani v rovnakom čase mal na konte iba jeden gól. Za zmienku stojí aj fakt, že Slafkovský skóroval v treťom zápase za sebou (stále v presilovej hre), čo sa mu v NHL predtým naposledy podarilo na prelome januára a februára 2024. Vtedy dal v troch zápasoch dokonca štyri góly.
Darček od súpera
Aktuálne proti Ottawe mal Montreal aj šťastie. Ivan Demidov vyrovnal dve a pol minúty pred koncom na 3:3 a v predĺžení z nájazdovej pozície rozhodol Alex Newhook, ktorému puk doslova naservíroval na hokejku súperov útočník Drake Batherson.
Dva nula nestačí?
Canadiens sú na čele NHL s piatimi výhrami v predĺžení, čo je najviac v histórii profiligy po prvých 12 zápasoch sezóny. Na jednej strane je to úžasná schopnosť tímu zomknúť sa a zvíťaziť, na druhej strane aj neschopnosť doťahovať zápasy v riadnom hracom čase.
„Mali sme šance viesť aj o viac ako len 2:0. Zdá sa, že to tak je od začiatku sezóny. Nie je to pre nedostatok príležitostí, že sa nedokážeme viac odtrhnúť. Je to preto, že táto súťaž nie je jednoduchá liga. Ak víťazíme, tak len preto, že musíme stále dokazovať, že sme dobrí,“ zhodnotil Martin St. Louis, tréner Montrealu na webe NHL.
Suzuki nebodoval len raz
Kapitán Canadiens Suzuki dvakrát asistoval pri góle a šnúru s bodmi predĺžil na 11 zápasov. Dosiahol počas nej 18 bodov za 2 góly a 16 asistencií. Suzuki nebodoval v tejto sezóne len jediný raz, hneď v prvom zápase proti Torontu. Na konte má až päť viacbodových stretnutí.
„Bola to poriadna bitka od začiatku do konca. Chvíľami sa zdalo, že máme kontrolu nad zápasom, ale ako hovorí náš tréner Márty, nevieme to dotiahnuť do konca. Zostali sme však pokojní, až prišli veľké góly od Demiho a Newieho,“ povedal Suzuki.”
Montreal z 12 zápasov v úvode sezóny vyťažil 18 bodov a spolu s New Jersey a Pittsburghom sú na čele Východnej konferencie NHL.