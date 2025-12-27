Premonštrátsky kostol v Košiciach a priľahlé gymnázium majú bohatú históriu, plánované sú viaceré opravy – FOTO

Premonštrátsky kostol v Košiciach a priľahlé gymnázium majú bohatú históriu, z gymnázia vyšlo nemálo známych absolventov. Kostol možno nájsť na Hlavnej ulici, v blízkosti Národného divadla Košice a Fontány znamení. Ako pre agentúru SITA priblížil riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia a emeritný opát premonštrátskeho kláštora v Jasove Martin Štrbák, kostol je špecifický tým, že má bočné kaplnky, do ktorých sa dá samostatne vstúpiť.
„Kostol bol do roku 1926 biely, keďže neboli financie na jeho vymaľovanie. Až medzi rokmi 1926 až 1934 bol kostol vymaľovaný. Ide o fresky secco,“ vysvetlil Štrbák s tým, že bohatá výzdoba interiéru kostola je pomerne mladá.
Historické oltáre
Čo je ale historické, to sú barokové bočné oltáre datované približne do rokov 1715 až 1725. Rovnako aj hlavný oltárny obraz znázorňujúci Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Z bočných oltárov dosiaľ pretrvali štyri, ktoré boli zasvätené Panne Márii kráľovnej, svätému Jozefovi, taktiež svätému Štefanovi a svätému Alojzovi Gonzagovi.
Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO
„Dva oltáre boli typicky jezuitské, teda svätý Ignác z Loyoly a svätý František Xaverský ako dve vedúce osobnosti. Po roku 1811, respektíve neskôr, si ich premonštráti, ktorí dostali tento chrám, tak si tieto oltáre zmenili. Dlhé roky boli dva oltáre zasvätené svätému Norbertovi ú, čo bolo veľmi neštandardné,“ priblížil Štrbák.
Doplnil, že pred niekoľkými rokmi dnes už zosnulý slovenský umelec Jaroslav Halmo vytvoril oltár svätých košických mučeníkov. Zaujímavá je i stena za hlavným oltárom, ktorá vytvára optickú ilúziu zaobleného priestoru. Jej autorom je Erazmus Schrott. Pod kostolom sa nachádzajú aj krypty. Tie však boli v minulosti vykradnuté.
Relikvia sv. Štefana
„Krypty sme sa snažili v roku 2009, 2010 trochu poobnovovať,“ vysvetlil Štrbák. Ako ozrejmil, veľkým problémom bolo, že v kostole bola v istom momente urobená nová dlažba, ktorá sa ale nedá odstrániť.
Vežu ikonického kostola v Starom Smokovci sa podarilo zachrániť, v pláne sú aj ďalšie práce
Dôsledkom bolo, že bol zablokovaný hlavný vstup do krypty, ale vznikala aj vysoká vlhkosť. Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia dodal, že pred rokmi sa snažili napojiť krypty aj na elektrinu, no pre vlhkosť je to príliš nebezpečné. Z grantov ale boli zakúpené truhly, do ktorých boli vložené zvyšky nájdených kostí na dôstojný odpočinok. V minulosti tam bola pochovaná Žofia Báthoryová a Juraj Rákoczi. Štrbák spomenul i to, že v sakristii našli pri obnove relikviu sv. Štefana.
„Je to neštandardné aj zaujímavé pre veriacich,“ podotkol s tým, že relikvie sv. Štefana sú uchovávané najmä v Budapešti. Premonštrátsky kostol bol postavený v rokoch 1671 až 1681. Vystavať ho nechala manželka Juraja Rákocziho, spomínaná Žofia Báthoryová.
Mučeníci
„Postavila ho ako zmiernu obetu, pretože Rákocziovci boli na príčine tomu, že tu boli umučení traja svätí košickí mučeníci,“ vysvetľuje Štrbák. Spomínanými mučeníkmi boli Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodzecký. Križin bol ostrihomský kanonik, ostatní dvaja boli členovia Spoločnosti Ježišovej. Dokončenie kostola, vrátane interiéru, trvalo približne ďalšie polstoročie. Predlohou pre kostol bol jezuitský chrám Il Gesù (Kostol Ježiša, nachádza sa v Ríme – pozn. SITA), vzhľadom na to, že dvaja košickí mučeníci boli jezuiti.
Na hrade v Markušovciach odkrývajú stredovekú studňu, môže priniesť jedinečné objavy o histórii rodu Máriássyovcov
Hoci kostol bol pôvodne jezuitský, po zrušení Spoločnosti Ježišovej pápežom Klementom XIV. v roku 1773 sa stal univerzitným chrámom. Na sklonku 18. došlo k obnove viacerých rádov, ktoré boli rozpustené, dôvodom bola potreba šírenia vzdelanosti. Medzi obnovenými rehoľami boli i premonštráti, v Jasove vzniklo spojením troch kláštorov opátstvo. Tento rád dostal za úlohu učiť v gymnáziách, do Košíc prichádzajú v roku 1811.
Premonštrátske gymnázium
Premonštrátske gymnázium, ktoré s kostolom susedí, vzniklo v roku 1657. V čase tureckých nájazdov v meste sídlil biskup Benedikt Kišdy, ktorý sa rozhodol založiť tu univerzitu. Budovu poskytlo mesto, v priestoroch sa učilo až do roku 1903, kedy bola budova zrúcaná za účelom výstavby telocvične. Škola prežila zmeny režimov od medzivojnovej Československej republiky, cez druhú svetovú vojnu aj socializmus, aj zmeny po roku 1989. Štrbák podotkol, že výučba bola prerušená medzi rokmi 1997 až 2013, kedy sa budova nevyužívala, a tiež medzi rokmi 1903 až 1905, kedy prebiehala výstavba.
Kandidáti hnutia PS na košického župana a primátora spustili zbierku na víziu „Žeby dobre bolo“ – VIDEO
„Inak je tu nepretržitý proces výuky,“ dodal. Školu sa podarilo obnoviť na jeseň v roku 2012, v roku 2013 začalo gymnázium znovu fungovať. Finančné prostriedky boli získané z nemeckých a rakúskych inštitúcií.
Riaditeľ gymnázia tiež priblížil, že škola má mnoho známych absolventov, z rôznych oblastí. Medzi ktorými možno nájsť aj také osobnosti ako Béla Gerster, maďarský inžinier a staviteľ. Známy je vytvorením projektu Korintského prieplavu, aj ako spoluprojektant Panamského prieplavu.
Ďalšie opravy
„Z osobností umenia tu študoval Sándor Márai,“ pokračuje Štrbák. (Márai bol spisovateľ a novinár, neraz písal o Košiciach. Emigroval do Spojených štátov, kde v roku 1989 spáchal samovraždu – pozn. SITA). Ďalším významným absolventom je Viliam Ganz, ktorý temer dostal Nobelovu cenu za vynález katétra pľúcnej artérie.
V Košiciach v nedeľu zapálili v rámci židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji
„Z hudobníkov hudobný skladateľ Tibor Andrašovan. Z duchovenstva biskup Štefan Barnáš, ktorého sem poslal biskup Vojtaššák a arcibuskup Cyril Vasiľ (slovenský gréckokatolícky arcibiskup a eparchiálny biskup Košickej eparchie),“ menuje ďalej Štrbák. Posledná rekonštrukcia bola v druhej polovici 80. rokov, medzi iným bola zrekonštrovaná strecha. V pláne sú podľa Štrbákových slov ďalšie opravy.
„Vďaka ministerstvám školstvá a kultúry máme opravené približne tri štvrtiny strechy, no na rohu je vežička, kde kedysi zvonil školník a táto časť ešte nie je opravená. V budúcom roku by sa to malo v rámci havárií opraviť, pretože nám steká voda z druhého poschodia až do pivnice,“ objasnil. Peniaze plánujú získať z rezortu školstva.