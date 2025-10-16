Vežu ikonického kostola v Starom Smokovci sa podarilo zachrániť, v pláne sú aj ďalšie práce

Veža ikonického Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách má rekonštrukciu za sebou. Jej nosná konštrukcia bola niekoľko dekád v kritickom stave, miestna farnosť sa o jej záchranu usilovala už dlho.
V tomto roku sa jej podarilo uspieť v grantovej výzve s názvom Poklady Slovenska, zameranej na záchranu kultúrneho dedičstva, kde získala najviac hlasov i 50-tisíc eur. Miestny farár Ľubomír Cvengroš pre agentúru SITA uviedol, že na pláne sú ešte ďalšie práce. V budúcom roku chcú zrekonštruovať exteriér kostola a následne aj interiér.
Pôvodná veža sa nakláňala
Kostol v Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Samotnú vežu v auguste 1929 vážne poškodil blesk, následne sa, zrejme pre slabé základy, začala nakláňať. V roku 1932 ju demontovali, nová veža bola postavená v roku 1959. Za jej kritickým stavom v uplynulých rokoch boli aj tatranské klimatické podmienky i víchrica, ktorá sa prehnala Tatrami v roku 2004.
Keďže pôvodné stĺpy na veži boli poškodené hnilobou, občianske združenie Zachráňme poklady Tatier tam vlani nechalo inštalovať oceľové podpery, neskôr začalo s výmenou stĺpov. Ďalšie práce v tomto roku iniciovala samotná farnosť. Vo veži podľa Cvengroša menili nielen staré trámy za nové, ale daná časť kostola dostala aj nové murivo a omietku, fasáda a drevené prvky aj nový náter.
V Tatrách sa však následne pustili do ďalšej etapy obnovy, renovácie dverí a schodov. Ako ďalej avizovala farnosť na sociálnej sieti, z tohto dôvodu sa v kostole až do decembra nebudú konať sväté omše.
V rokoch 2020 a 2021 sa na kostolíku v blízkosti pozemnej lanovky v Starom Smokovci podarilo vymeniť šindeľ na streche, práce sa však netýkali strechy veže. Ďalšie etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky závisia od finančných zdrojov. V úvode tohto roka mesto v snahe podporiť ju zorganizovalo aj charitatívnu akciu v Starom Smokovci, čím zároveň odštartovalo sériu podujatí venovaných 30. výročiu návštevy Jána Pavla II.
Jedna z najkrajších stavieb v Tatrách
Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák pre SITA potvrdil, že podobnú akciu chystajú aj na koniec takzvaného Roka Jána Pavla II. „Uskutoční sa 3. januára. Kto bude chcieť, bude môcť prispieť na obnovu kostola. Tá pokračuje vždy podľa toho, ako sú peniaze. Robíme, čo môžeme,“ poznamenal. Pripomenul, že ide o jeden z najfotografovanejších kostolov na Slovensku. „Je nádherný, nachádza sa v ňom aj relikvia Jána Pavla II.,“ dodal. Vedľa neho v tomto roku otvorili novú Ružencovú záhradu.
Projekt kostola vyhotovil koncom 19. storočia významný architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Postavený bol vo vysokohorskom alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo. To znamená, že konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Štíty kostola v neogotickom štýle sú bohato vyrezávané a zdobené.
Kostolík patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách. Jeho súčasťou sú vitráže na oknách, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou. Oltár zdobí socha gotickej Madony z dielne Majstra Pavla z Levoče.