Premiéra Cirque du Soleil OVO v Bratislave plná prekvapení, do Love story sa zamiešal aj Milan „Junior“ Zimnýkoval (video+foto)

OVO (portugalsky “vajce“), podujatie plné zábavy, pohybu, humoru a v neposlednom rade aj ohromujúcej akrobacie, ktoré zobrazuje farebný ekosystém a zabehnutý spôsob života malých chrobáčikov, si srdcia divákov získalo už počas premiérového predstavenia.

Vo štvrtok 19.10.2023 sa bratislavská Tipos Aréna ozývala smiechom, údivenými výkrikmi, ktoré prerušovali ticho, ktoré by sa kvôli napätiu, pri pozorovaní dych zatajujúcich akrobatických výkonov, dalo krájať, no najmä burácajúcim potleskom!

Love Story v OVO Cirque du Soleil

Vďaka predstaveniu OVO diváci spoznajú rôzne druhy rozkošného hmyzu, pričom ústrednými postavami príbehu sú traja hlavní hrdinovia – Lienka, Cudzinec – mucha a šéf komunity – fúzač Majster Flipo.

Medzi Lienkou a Cudzincom sa zrodí láska na prvý pohľad, nepôjde však o jednoduchú Love story. Ako to niekedy aj v ľudskom živote býva, ocenenie toho druhého prichádza, keď sa v príbehu objaví niekto tretí. Upevniť puto lásky pred zrakmi niekoľko tisíc divákov, počas premiéry OVO, pomohol obľúbený moderátor Milan “Junior“ Zimnýkoval, ktorého si spomedzi divákov vybrala Lienka.

Junior sa úlohy zhostil bravúrne, publikum svojimi reakciami pobavil a vyslúžil si obrovský potlesk! „Musím si dávať pozor na to, pred kým hovorím o svojich snoch. A výsledok? Že sa mi doslova podlomili kolená, triasli sa mi ešte hodinu po tom, stratil som reč a tep na hodinkách, čo som si spätne pozeral, bol 120. Milujem CdS a všetko okolo neho a byť súčasťou ich šou je sen z kategórie životný a neskutočný. A určite si cez víkend nájdite čas kuknúť si s deťmi OVO. Je dych berúce z každého miesta v hale,“ vyjadril sa Junior, ktorý sa zrejme ešte deň po svojej životnej premiére s Cirque du Solelil z prekvapenia spamätáva.

Tanečný workshop po predstavení

Milan “Junior“ Zimnýkoval však nebol jediný, ktorému sa v daný večer podarilo priblížiť k slnečným cirkusantom. Zážitok, síce z iného súdku, si odniesol aj známy slovenský tanečník Laci Strike a to aj so svojou polovičkou Anči Strike.

https://youtube.com/shorts/tmW7xrXI3XI

„Veľmi sa teším, že si ma Cirque du Soleil vybral na spoluprácu. Možno zafungoval môj TikTok, ktorý je dosť medzinárodný a vedeli o mne. Po upresnení všetkých detailov sa to po premiére stalo. Spolu s Aničkou sme odučili tanečný tréning pre artistov z Cirque du Soleil. Tancovali sme priamo na javisku predstavenia OVO hneď po podujatí. Je super, že nám to spolu šlo. Vďaka dobrej kondícii majú predpoklad dobre tancovať. Nádherná skúsenosť,“ opísal tanečník svoj zážitok so svetoznámym cirkusom.

Predstavenia OVO Cirque du Soleil budú pokračovať v bratislavskej TIPOS Aréne aj v piatok, 20.10.2023 o 20:00, v sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia hneď tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00. V nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00. Vstupenky na všetky podujatia sú dostupné na www.vivien.sk, www.cirquedusoleil.com/ovo a v sieti Ticketportal.