Vzťahy medzi Českom a Slovenskom narušili Slováci, tvrdí novinár Korda

Návšteva predsedu Poslaneckej snemovne Českej republiky Tomia Okamuru na Slovensku príliš nezaujíma slovenskú verejnosť. V rozhovore pre CNN Prima NEWS to uviedol slovenský novinár Eugen Korda. Podľa neho návšteva prebehne hladko, keďže Okamura má s aktuálnou slovenskou politickou reprezentáciou veľa spoločného.
„Okamura príde domov. Nie preto, že sme v minulosti boli jeden národ, ale pretože na Slovensku vládne podobný typ politiky, aký sa chystá vládnuť v Českej republike, takže sa tu bude cítiť dobre,“ povedal Korda na adresu Okamuru, ktorý by mal na Slovensku pobudnúť od utorka dva dni.
Česku hrozí rozpočtové provizórium, Babiš z toho viní Fialovu vládu
Prvú Okamurovu zahraničnú návštevu v úlohe predsedu dolnej komory českého parlamentu však podľa neho slovenská verejnosť zvlášť neprežíva.
Slovenské médiá podľa Kordu výsledok českých volieb akceptujú, pričom niektoré sú kritické, iné menej. Okamurovu návštevu označil za zdvorilostnú a očakáva, že napriek protestom proti slovenskej vláde prebehne bez problémov. „Prajeme mu príjemné dni, no na Slovensku táto návšteva príliš nikoho nezaujíma,“ dodal Korda.
Zlepšia sa vzťahy s Českom? Prieskum ukázal očakávania Slovákov od Babišovej vlády
Komentátor Thomas Kulidakis označil za logické, že v delegácii nie sú zástupcovia dosluhujúcej vlády, keďže nová vláda chce presadzovať politiku nevmiešavania sa a hľadať to, čo majú obe krajiny spoločné.
Korda vyjadril názor, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom narušilo samotné Slovensko, pričom pripomenul napríklad návštevy premiéra Roberta Fica v Moskve. Naopak, Kulidakis tvrdí, že vzťahy rozbila dosluhujúca česká vláda, a to pre rozdielne postoje k vojne na Ukrajine.