Pri dome Tomia Okamuru v Prahe sa objavili ukrajinské vlajky

V okolí domu predsedu českej poslaneckej snemovne Tomia Okamuru (SPD) v Prahe sa v pondelok objavili ukrajinské vlajky. Okrem toho v okolí domu nasprejovali ukrajinské vlajky aj na chodník a pouličné lampy. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Prijali sme oznámenie … Celú vec zadokumentujeme a budeme zisťovať, či vznikla nejaká škoda, prípadne v akej výške. Na základe toho bude stanovená právna kvalifikácia celej veci,“ povedal policajný hovorca Jan Daněk.
„Pravdepodobne je to práca proukrajinských aktivistov, ktorí oslavujú sviatok 17. novembra ukrajinskými vlajkami,“ poznamenal Okamura. Situáciu vraj nerieši, pretože vlajky nie sú nasprejované na jeho pozemku, ale na verejnom priestranstve.
Okamura nechal z budovy dolnej komory českého parlamentu deň po svojom zvolení za jej predsedu odstrániť ukrajinskú vlajku. Sám pri tomto akte držal rebrík.
Tomio Okamura si pripomenul udalosti 17. novembra 1989 pri Hlávkových internátoch, aby uctil pamiatku Jana Opletala, ktorý zahynul v roku 1939 pri zásahu nacistických okupantov proti študentom. Na pražskú Národnú triedu, na ktorej sa oslavuje pád komunistického režimu v roku 1989, neprišiel.