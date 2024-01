Predseda Euróspkej rady Charles Michel bude kandidovať do Európskeho parlamentu

Predseda Európskej rady Charles Michel bude kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Povedal to trom belgickým médiám a jeho hovorca to potvrdil webu Politico.

Orbán môže byť jeho nástupcom

Michel nešpecifikoval, či za jeho rozhodnutím získať kreslo v europarlamente je záujem o iné vysoké funkcie, ako napríklad byť vedúcim kandidátom európskych liberálov, uchádzať sa o predsedníctvo Európskej komisie alebo stať sa belgickým eurokomisárom.

V prípade zvolenia by sa Michel ujal kresla v europarlamente v polovici júla, čo pre lídrov Európskej únie (EÚ) znamená, že sa budú musieť rýchlo dohodnúť na jeho nástupcovi v Európskej rade. Ak by sa tak nestalo, stretnutia rady by viedol maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého krajina sa v júli ujme jej polročného predsedníctva.

Ako poukazuje Politico, takémuto scenáru, a teda nekontrolovanému Orbánovi na čele Európskej rady na šesť mesiacov bezprostredne po európskych voľbách, sa väčšina z ostatných 26 lídrov krajín EÚ zúfalo vyhýba vzhľadom na eskalujúce napätie medzi nimi a maďarským premiérom, napríklad v súvislosti s podporou Únie pre Ukrajinu a porušením právneho štátu zo strany Maďarska.

Voľby do europarlamentu

Je to po prvý raz, čo bude úradujúci predseda Európskej rady kandidátom v eurovoľbách. Za normálnych okolností by bol Michel vo funkcii do konca novembra, keď by do úradu nastúpilo nové kolégium komisárov.

Hoci je Michelov krok z právneho hľadiska v poriadku, zvyšuje tlak na európskych lídrov, pretože zvyčajne majú viac času na rozdeľovanie najvyšších pozícií, ktoré vždy prichádza po voľbách do EÚ.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. až 9. júna vo všetkých členských štátoch Únie. Európski lídri by sa mali stretnúť 17. júna a znova 27. a 28. júna, pričom práve na týchto stretnutiach sa pravdepodobne budú usilovať o konsenzus o novom predsedovi Európskej rady.