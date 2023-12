Európsky parlament prijal návrhy o posilnení demokratického rozmeru volieb konajúcich sa budúci rok

Európsky parlament (EP) tento týždeň v utorok prijal návrhy o posilnení demokratického rozmeru volieb konajúcich sa budúci rok a systéme vedúcich kandidátov. Prijatá správa vyzýva na prijatie opatrení na zvýšenie účasti v eurovoľbách, ktoré sa budú konať 6. – 9. júna 2024 nad úroveň volebnej účasti oproti roku 2019.

Zriaďovanie budúcej Európskej komisie

EP sa zameriava na maximalizáciou vplyvu volebných kampaní, povolebný postup zriaďovania budúcej Európskej komisie a voľby jej predsedu, ako aj na to, aby všetci občania mohli uplatňovať svoje hlasovacie právo. Ako ďalej informoval tlačový atašé europarlamentu na Slovensku Ján Jakubov, europoslanci požadujú jasnú a dôveryhodnú súvislosť medzi rozhodnutím voličov a voľbou predsedu Komisie.

„Tento proces by mal podľa nich závisieť od zaistenia väčšiny v parlamente v súlade s Lisabonskou zmluvou. Takisto uviedli, že by sa mali skončiť zákulisné dohody v Európskej rade,“ povedal. Poslanci zároveň požadujú záväznú dohodu medzi parlamentom a Európskou radou v snahe zabezpečiť, aby európske politické strany a parlamentné skupiny odštartovali rokovania o spoločnom kandidátovi bezprostredne po voľbách a pred tým, ako Európska rada predloží návrh.

Europoslanci očakávajú, že medzi politickými stranami a skupinami za uzavrie „dohoda na legislatívne obdobie„, čím by sa mala zaistiť väčšina v EP ako základ pracovného programu Komisie a taktiež ako záruka pre voličov, že sa príjmu jasné opatrenia v nadväznosti na voľby.

Nový zákon a nové pravidlá

Europarlament zároveň vyzýva Radu, aby prijala nový európsky volebný zákon a nové pravidlá pre európske politické strany a nadácie. Aby svoje hlasovacie právo mohli uplatniť všetci európski občania, členské štáty Európskej únie (EÚ) by mali zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečenia ľahší prístup osôb so zdravotným postihnutím k informáciám a do volebných miestností.

„Cieľom ďalších odporúčaní je chrániť voľby pred zahraničným a vnútorným zasahovaním prostredníctvom spoľahlivejších záruk a opatrení proti dezinformáciám. Poslanci vítajú dohodu, ktorú dosiahli spoluzákonodarcovia o pravidlách týkajúcich sa transparentnosti a politickej reklamy,“ dodal Jakubov.

Hlasy občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu

Pre europoslankyňu Moniku Beňovú (NI) je dôležité, aby občania vedeli, že na ich hlase vo voľbách do EP skutočne záleží.

„Aktívnu účasť a zapájanie sa do vecí verejných prostredníctvom európskych volieb považujem za prospešnejšie, ako len pasívne ponosovanie sa na to, že niečo nefunguje,“ uviedla Beňová.

Europoslanec Vladimír Bilčík (EPP) si v súvislosti s eurovoľbami myslí, že Slováci majú jedinečnú príležitosť ovplyvniť chod jednej z najdôležitejších európskych inštitúcií. Trápi ho, že na Slovensku chodí k urnám najmenej ľudí zo všetkých členských štátov.

„Podporujem preto návrhy, ktoré podporia posilnenie európskej demokracie v nadchádzajúcich voľbách,“ doplnil.

Účasť Slovenska vo voľbách

Europoslanec Jozef Mihál (RE) z dôvodu demokratickej legitimity eurovolieb ľutuje, že sa doposiaľ nevykonáva systém vedúcich kandidátov na voľbu predsedu Komisie.

„Preto, okrem iného, považujem za dôležité podporiť európske politické strany, aby nominovali svojich kandidátov na najvyššie pozície EÚ, tzv. Spitzenkadidaten proces,“ dodal. Europoslanec Ivan Štefanec (EPP) tvrdí, že EP má mať dôležitejší hlas pri výbere predsedu Komisie.

„Celkovo je nevyhnutné posilniť demokratické procesy a zvýšiť účasť na eurovoľbách aj u ľudí žijúcich v iných členských štátoch,“ povedal. Podľa Michala Wiezika (RE) ide o prínosný návrh aj z hľadiska Slovenska, ktoré dlhodobo dosahuje nízku volebnú účasť.