Predčasné voľby by podľa Ferenčáka boli najväčšou chybou, poslanec okomentoval aj vyjadrenia Migaľa a Šalitroša

Predčasné voľby nechce nikto, bola by to najväčšia chyba, ktorá by mohla nastať. Vyhlásil to poslanec strany Hlas-SD Ján Ferenčák v rozhovore pre televíziu Joj24. Poslanec sa vyjadril, že jeho podpora koalície stále trvá a praje si, aby plnila programové vyhlásenie vlády.

Poslanec súčasne ubezpečil, že s kolegami bude diskutovať o podpore zákonov, ktoré sú v prospech občanov. Osobitne hovoril o zdravotníckych zákonoch, o ktorých sa bude rokovať na štvrtkovom rokovaní vlády. Poslanec predpokladá, že vláda tieto zákony schváli.

Ferenčák súčasne okomentoval aj vyjadrenia poslancov Hlasu-SD Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša ohľadom strany Hlas-SD a členov strany. Poslanec zdôraznil, že s takýmito vyjadreniami nesúhlasí. Ak sú nejaké výhrady, je podľa neho nutné komunikovať ich za zatvorenými dverami, nie na verejnosti.

Ferenčák vníma, že išlo veľké emócie, najmä na základe rozhodnutia strany o vylúčení Migaľa a Šalitroša, no verejné vyjadrenia oboch vníma ako veľmi nešťastné. „Ak hovoríme o tom, že kto aké ma vyjadrenia, tak rovno hovorím, že ja by som takéto vyjadrenia nemal a každý, kto má funkciu, tak nesie zodpovednosť,“ doplnil poslanec s tým, že treba vážiť slová, pretože občanov nezaujíma, kto, čo komu povedal.

„Verejnosť zaujíma, ako sa zlepší život. Nebudú ani lacnejšie rožky, ani nižšie nájomné, ani si lacnejšie nekúpime auto alebo byt. To sú veci, ktorými sa máme zapodievať,“ uzavrel Ferenčák.