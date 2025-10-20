Osoba, ktorá pravdepodobne spôsobila tragickú nehodu v Báči, sa prihlásila na polícii. Muž zrážku neprežil – FOTO

Naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie vedúce k riadnemu objasneniu tejto tragédie.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Bac nehoda.jpg
Foto: www.facebook.com
Báč Regionálne správy Regionálne správy z lokality Báč

K tragickej dopravnej nehode v obci Báč v okrese Dunajská Streda spred dvoch dní sa polícii v nedeľu prihlásila osoba, ktorá ju pravdepodobne spôsobila. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia pomoci. Naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie vedúce k riadnemu objasneniu tejto tragédie.

K tragickej udalosti došlo v noci z piatka na sobotu. Približne hodinu pred polnocou prijalo operačné stredisko oznámenie, že na ceste l/63 v obci Báč leží muž. Po príchode policajtov sa už nachádzal v rukách zdravotníkov. Žiaľ, 41 ročný muž svojim zraneniam na mieste podľahol. Vodič po nehode z miesta činu odišiel.

