Vodič narazil do auta so ženou a dvomi malými deťmi, tragickú nehodu neprežil – FOTO

Presnú príčinu a okolnosti tragickej udalosti určí nariadená súdnolekárska pitva u šoféra.
Tragická nehoda, ktorá si vyžiadala život jednej osoby, sa stala v nedeľu v obci Geča v okrese Košice – okolie. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vodič Škody Octavia pravdepodobne pre náhlu zdravotnú indispozíciu prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Octavie, ktorú viedla vodička s dvomi malými deťmi.

Vodič zraneniam podľahol na mieste, vodička ani deti, našťastie, neutrpeli žiadne zranenia. Dychová skúška na alkohol u vodičky bola negatívna. Presnú príčinu a okolnosti tragickej udalosti určí nariadená súdnolekárska pitva u šoféra.

