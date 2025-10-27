Opitý vodič so zákazom šoférovania spôsobil hrozivú dopravnú nehodu, auto vletelo do brány rodinného domu – VIDEO, FOTO

Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu pri Galante. Foto: SITA/Pavol Machovič
Hrozivo vyzerajúcu dopravnú nehodu spôsobil vo Vozokanoch v okrese Galanta opitý vodič, ktorý mal navyše platný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. 38 ročný vodič auta Škoda Octavia v piatok popoludní pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do pred ním idúceho vozidla Renault.

V ňom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa, ktoré sa, našťastie, nezranili. Vozidlo Škoda po kolízii odhodilo mimo cestu do stromu a potom aj do plotu rodinného domu.

„Policajti po príchode na miesto podrobili oboch vodičov dychovým skúškam. Mladá žena mala dychovú skúšku negatívnu. Na rozdiel od nej muž z druhého vozidla nafúkal 2,10 promile. Polícia následne zistila, že vodič má navyše uložený platný zákaz šoférovania až do mája 2029,“ informovala o nehode hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v TrnaveZlatica Antalová.

Opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu pri Galante. Foto: SITA/Pavol Machovič
Opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu pri Galante. Foto: SITA/Pavol Machovič

Vodiča previezla privolaná RZP do nemocnice a po ošetrení si ho prevzali policajti z galantského dopravného inšpektorátu. Poverený policajt muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na 2 roky.

Opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu pri Galante. Foto: SITA/Pavol Machovič
Viac k osobe: Zlatica Antálová
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Okruhy tém: Dopravná nehoda Galanta Opitý vodič Škoda Octavia trnavská polícia
