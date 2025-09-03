Vingegaard je na Vuelte späť v červenom drese lídra

Dánsky jazdec vedie celkové poradie, v závere etapy unikol predchádzajúcemu lídrovi o viac ako minútu.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jonas Vingegaard
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard počas 1. etapy tohtoročnej Vuelty a Espaňa. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Španielsko Cestná cyklistika Cestná cyklistika z lokality Španielsko

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma / Lease a Bike sa vrátil na pozíciu lídra celkového poradia na prestížnych pretekoch Vuelta a Espaňa.

Víťazom 10. etapy sa síce stal Austrálčan Jay Vine, no dánsky favorit na predchádzajúceho lídra Nóra Torsteina Traena získal viac ako minútu a aktuálne pred ním vedie s náskokom 26 sekúnd. Tretí je priebežne Portugalčan Joao Almeida so stratou 38 sekúnd.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vine v záverečnom stúpaní predviedol úžasný výkon a do cieľa prišiel s prstom zdvihnutým v znamení víťazstva. Za ním skončili španielski jazdci Pablo Castrillo a Javier Romo z tímu Movistar. Etapa merala 175 kilometrov a viedla z prírodného parku Sendaviva k lyžiarskemu stredisku Larra-Belagua pri španielsko-francúzskej hranici.

„Som späť v červenom, čo je fajn. Je to krásny dres. Som spokojný s tým, ako dopadol tento deň, cítil som sa dobre. Myslím si, že každý deň tohto týždňa bude boj o celkové poradie,“ povedal Vingegaard, ktorý na tohtoročne Vuelte viedol poradie aj po 2., 3. a 5. etape.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Počas pretekov došlo aj k hromadnému pádu, po ktorom z podujatia odstúpil Španiel Raúl García Pierna.

Vine si v úvode etapy vypracoval náskok, ktorý však pelotón „zmazal“ po 75 kilometroch. Následne sa vytvorila veľká úniková skupina, ktorá získala trojminútový náskok. V závere etapy Vingegaard a ďalší favoriti zrýchlili tempo, čo spôsobilo, že Traen a jeho skupina zaostali o viac ako minútu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Do etapy nepríjemne zasiahli propalestínski protestujúci, ktorí sa pokúsili prejsť cez cestu. Zablokovali ich bezpečnostné zložky, čím sa predišlo ďalšiemu hromadnému pádu. Protesty sa už objavili aj počas 5. etapy, keď protestujúci blokovali tím Israel-Premier Tech v tímovej časovke.

Stredajšia 11. etapa sa začne a skončí v Bilbau, bude mať 157 kilometrov a vedieť cez kopcovitú oblasť Baskicka s niekoľkými krátkymi, no strmými stúpaniami.

Viac k osobe: Jonas Vingegaard
Okruhy tém: Vuelta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk